Les avoirs au 31 décembre de chaque année sont la photo à partir de laquelle l’AFIP calcule l’assiette de l’impôt foncier. Ainsi, vers cette date, les contribuables ont tendance à déplacer leurs actifs de manière à minimiser le coût de cette taxe. Par exemple, ils retirent des dollars du matelas pour les mettre dans des caisses d’épargne en dollars, qui sont exonérées de cette taxe.

Fin 2020, la reprise était bienvenue car l’incertitude du taux de change et les expériences passées en termes de confiscation des dépôts se sont combinées de sorte que tout au long de l’année, le stock de dépôts en dollars a diminué d’un total de 3492 millions USD. Sans le rallye de fin d’année, la perte aurait été encore plus grande.

Entre le 11 novembre et le 30 décembre, dernier jour ouvrable de l’année dernière, les dépôts bancaires du secteur privé en dollars ont bondi de 1346 millions USD, une croissance de près de 10% par rapport à son point le plus bas de l’année (9,2%). Ils sont entrés au rythme de 43 millions USD par jour.

Le mouvement est similaire, bien qu’un peu plus important, à celui observé à la fin de 2019. Au cours de la même période de cette année-là, les dépôts bancaires ont totalisé 708 millions de dollars, ce qui a à peine réussi à compenser légèrement la sortie moins que catastrophique de 13 751 dollars. millions qui ont eu lieu entre la victoire d’Alberto Fernández aux primaires ouvertes simultanées et obligatoires (PASO) en août et l’avant-dernier mois de l’année.

En raison de la forte sortie de dépôts en 2019, il y a eu une réduction brutale du financement en dollars qui a été le déclencheur de crises commerciales comme celle de Vicentin, comme exemple le plus notoire, et de restructurations de dette en devises endommagées. Sans dépôts, les banques ont cessé de prêter en dollars et le financement du fonds de roulement a été réduit. Le stock de prêts en dollars au secteur privé a diminué au cours des 16 derniers mois, à partir d’août 2019.

En 2020, l’effondrement de l’année précédente s’est transformé en une sortie progressive mais régulière. Les craintes qui se sont déchaînées après la flambée du dollar officiel au lendemain du PASO et l’imposition de contrôles des changes le mois suivant ne se sont à aucun moment dissipées.

Malgré l’isolement social qui a rendu difficile l’accès aux guichets bancaires pendant la majeure partie de l’année et que les épargnants ont profité du quota de 200 USD par mois autorisé par la Banque centrale pour arrondir les achats de billets pour 4389 USD dans les 11 premiers mois de l’année – les données de décembre n’ont pas encore été publiées – les dollars en espèces ont trouvé leur chemin hors des banques.

Cependant, dans la dernière partie de l’année – et étant donné que si les barrières de change se sont intensifiées, la crainte d’une confiscation ne s’est pas matérialisée – le coût fiscal des économies sur le matelas a dépassé les doutes.

Le rebond des dépôts en dollars a aidé la Banque centrale à terminer le mois de décembre avec un léger rebond des réserves internationales, de quelque 757 millions de dollars pour terminer l’année à 39 409 millions de dollars. En effet, les dépôts en dollars des épargnants et des entreprises sont presque totalement intégrés à l’autorité monétaire et sont calculés dans le cadre des réserves brutes.

Parallèlement aux achats sur le marché des changes effectués par l’entité par Miguel Pesce légèrement au-dessus de 500 millions de dollars en décembre, le retour de dollars aux banques a contribué à rattraper la fin de l’année.

Mais les banques ne se font aucune illusion sur le retour continu des dollars du secteur privé sur les comptes bancaires. Plus que tout, car en plus de décembre montre généralement un rebond des crédits, lorsque l’humeur des épargnants est négative une fois la photo de fin d’année des actifs personnels terminée, la chute des devises redémarre généralement. L’exemple le plus proche est janvier 2020, le mois au cours duquel 647 millions de dollars sont allés au matelas.

