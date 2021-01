Giuseppe Conte, Premier ministre italien, prononce son discours annuel à la Villa Madama à Rome, en Italie, le mercredi 30 décembre 2020. La crise du coronavirus a fourni une fenêtre d’opportunité pour une intervention de l’État, générant le besoin de restructurer une économie en difficulté.

(Bloomberg) – Un partenaire junior de la coalition au pouvoir en Italie envisage d’abandonner l’alliance dès mardi, menaçant de faire tomber le gouvernement du premier ministre Giuseppe Conte alors que le pays est battu par une résurgence de la pandémie de coronavirus, selon des responsables. Matteo Renzi, chef du parti centriste Italy Alive, envisage de retirer deux ministres du gouvernement avant ou après une réunion du cabinet prévue à 21h30, selon des responsables qui ont demandé à ne pas être nommés lors de conversations privées.

Alors que Renzi ne contrôle qu’une poignée de législateurs, Conte a besoin de son soutien pour commander une majorité au Sénat italien. Le retrait de Renzi plongerait l’administration Conte dans la tourmente, mais il n’obligerait pas nécessairement le Premier ministre à organiser des élections anticipées. Conte pourrait chercher à réunir une majorité alternative si Renzi quitte la coalition, et certains responsables ont émis l’hypothèse que Renzi pourrait manœuvrer pour augmenter son influence dans un futur cabinet Conte – avec peu de soutien parmi les électeurs, Italy Alive risquerait d’être anéantie en une élection.

Les tensions entre Renzi et Conte se sont intensifiées au cours des dernières semaines alors que l’ancien Premier ministre fustigeait les plans du gouvernement sur la façon d’investir l’argent du fonds de relance de l’Union européenne ainsi que sa gouvernance. La réunion du cabinet de mardi prépare le terrain pour une confrontation potentielle alors que les ministres discuteront de la façon de dépenser une manne estimée à 196 milliards d’euros (240 milliards de dollars) du plan de sauvetage de l’UE.

Renzi n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la question de savoir s’il abandonnera la coalition mardi. Plusieurs autres responsables ont déclaré que son parti évaluait une nouvelle version du plan de relance du gouvernement, envoyé aux membres de la coalition lundi soir.

Lire la suite: Options de Conte pour empêcher un allié de renverser le gouvernement italien

Les luttes intestines de la coalition surviennent à un moment terrible pour l’Italie, le gouvernement luttant toujours pour contenir une deuxième vague de Covid-19, qui a infecté plus de 2 millions de personnes et déclenché une récession écrasante.

Le président Sergio Mattarella, qui superviserait toute tentative de forger un nouveau gouvernement, a demandé à Renzi de veiller à ce que le Parlement approuve le plan de relance avant de plonger le gouvernement dans la crise et a reçu des assurances à cet effet, selon des responsables. Renzi pourrait retirer ses ministres cette semaine, tout en garantissant un soutien extérieur pour garantir que le parlement approuve le plan de relance plus tard ce mois-ci, ont déclaré d’autres responsables.

Pour Conte, ce serait la deuxième fois qu’un allié clé l’abandonne. Ancien professeur de droit, il a été arraché à l’obscurité en 2018 pour diriger un gouvernement avec le mouvement anti-établissement Five Star et la Ligue anti-migrants. Conte a forgé une deuxième coalition l’année suivante après que le chef de la Ligue Matteo Salvini a abandonné l’alliance. L’administration actuelle de Conte est soutenue par Five Star et le Parti démocrate de centre-gauche.

La question de savoir si Conte peut à nouveau conserver le pouvoir dépend du nombre de sénateurs centristes et non affiliés qui décident de le soutenir, s’il décide de faire appel au parlement. Le Conte non élu, qui n’a pas de parti à lui, doit combler un vide laissé par les 18 sénateurs de Renzi.

Les scénarios possibles pour résoudre les troubles politiques incluent un troisième gouvernement Conte peut-être avec Renzi comme ministre des Affaires étrangères, une coalition similaire avec un autre premier ministre, une large alliance dirigée par un personnage comme l’ancien chef de la Banque centrale européenne Mario Draghi, ou des élections anticipées.

Unir de nombreux législateurs de tous les partis de la coalition est la crainte d’élections anticipées alors que les sondages d’opinion montrent que le bloc de centre-droit de Salvini gagnerait. En outre, de nombreux législateurs ne seraient pas réélus car le nombre de sièges dans les deux chambres a été réduit pour réduire la taille du parlement.

