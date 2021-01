Nicolás Maduro . / Gracieuseté de Miraflores Press

Le régime de Nicolás Maduro au Venezuela a démantelé hier deux sièges sociaux de la chaîne de télévision indépendante VPITV et a fermé un siège du journal Panorama, en même temps que le portail d’information Tal Cual a été piraté et que la chaîne officielle Globovisión a accusé les médias Efecto Cocuyo, Caraota Digital et El Pitazo d’être “financés pour renverser le gouvernement”.

Après une telle attaque contre les médias indépendants au Venezuela, La Colombie, l’un des pays qui reste ferme dans sa pression contre la dictature chaviste, a rejeté «les attentats, la saisie des équipements de transmission et la fermeture du siège par le régime illégitime à divers médias».

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a qualifié les attaques d’actes contre la liberté de la presse et a de nouveau confirmé les niveaux d’agression et d’intimidation utilisés par la dictature contre la presse libre. “La communauté internationale doit s’unir pour rejeter ces actes et continuer à accroître la pression contre la dictature au Venezuela”, a-t-il demandé.

L’assaut de la dictature a provoqué de vives réactions de la part des dirigeants politiques qui ont condamné les manœuvres du Chavisme pour faire taire les voix dissidentes au Venezuela.

L’ambassade britannique à Caracas a publié une déclaration déclarant que “le Royaume-Uni est attaché à la liberté d’expression au Venezuela et dans le monde”. Le texte du 8 janvier 2021 déclare que «la liberté d’expression et la liberté des médias sont nécessaires à la démocratie» et que «le Royaume-Uni continuera à soutenir la société civile vénézuélienne dans la promotion des valeurs démocratiques et droits humains”.

«La dictature de Maduro, via Conatel et Seniat, attaque VPITV, l’un des rares médias libres qui résiste au Venezuela. Ils volent du matériel pour la transmission et le travail. Notre solidarité avec tout le personnel du VPI qui n’a cessé de décrire la dure réalité de notre peuple », a écrit Carlos Vecchio, l’ambassadeur du Venezuela aux États-Unis nommé par le président par intérim Juan Guaidó, sur Twitter.

L’Assemblée nationale du Venezuela, dirigée par Guaidó, a également répudié les événements en reproduisant les déclarations du commissaire aux droits de l’homme et à l’attention aux victimes, Humberto Prado, et du commissaire présidentiel aux relations étrangères, Julio Borges.

Prado a souligné que l’irruption de 13 fonctionnaires de la Commission nationale des télécommunications (Conatel) et du Service national intégré de l’administration douanière et fiscale (Seniat) dans les locaux de VPITV correspond à une violation de la liberté d’expression et d’information et a affirmé que le L’affaire a été portée à l’attention du Rapporteur spécial de la CIDH pour la liberté d’expression, du Mécanisme spécial de suivi pour le Venezuela (MESEVE) et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme Michelle Bachelet.

L’article de la chaîne Chavista Globovisión

Borges, pour sa part, a alerté la communauté internationale sur les attaques reçues par les médias indépendants dans le pays et a déclaré que la dictature poursuivait ses efforts pour cacher la grave crise humanitaire et la violation des droits de l’homme qu’elle commet contre les citoyens.

Le président en charge du Venezuela, Juan Guaidó, a écrit sur son compte Twitter: «Des procédures déguisées en légalité contre la presse libre. Ainsi, le régime Maduro a systématiquement violé la liberté d’expression. Fermer les médias et voler leur équipement fait partie de la guerre non déclarée de la dictature contre les citoyens. #InformNoEsDelito ».

Les données sur l’assujettissement de la liberté de la presse au Venezuela de Maduro sont accablantes: Reporters sans frontières, l’Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, la prestigieuse ONG Espacio Público, par exemple – ils montrent le même scénario: celui dans lequel les journalistes ils sont persécutés par les forces de sécurité, les organes de censure retracent par des virgules ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les médias critiques perdent leur licence, manquent de papier pour imprimer ou se font voler leur matériel, les journalistes sont emprisonnés et torturés , beaucoup sont contraints à l’exil et la société se retrouve soudainement sans connexion Internet.

«La violence contre les journalistes n’a aucun coût au Venezuela. Si un policier frappe un journaliste dans la rue, vous ne trouverez aucun fonctionnaire pour le condamner ou l’interroger. Il y a une tâche d’intimidation permanente », expliquait il y a des semaines à Infobae Carlos Correa, président de l’Espacio Público, l’ONG qui promeut la liberté d’expression, le droit à l’information et la responsabilité sociale dans les médias. L’organisation, une référence en la matière au Venezuela, documente les attaques contre les journalistes et alerte quotidiennement sur la situation.

Les victimes préférées du régime sont les médias critiques locaux, mais aussi les grandes plates-formes consolidées dans le monde, comme Infobae, censurée au Venezuela depuis six ans.

Au cours des dernières décennies, Chavismo a utilisé les ressources de l’État pour imposer sa voix. Premièrement, il a eu recours à des stratégies conventionnelles, comme disposer de ressources publiques – principalement celles de PDVSA, la compagnie pétrolière d’État – pour donner et acheter des espaces dans les médias qui s’engageaient dans sa ligne éditoriale.

Une fois qu’il a eu des médias soumis, il est allé pour plus et a commencé à acheter les médias les plus anciens et les plus importants du pays par le biais d’hommes de tête. Ceux qui ont résisté, comme Radio Caracas de Televisión, se sont heurtés aux forces du régime et ont été contraints de fermer. «Aujourd’hui, il y a des centaines de médias imprimés et radiophoniques qui ont fermé ou se voient confisquer, exproprier et voler leur équipement. Et à mesure que de nouvelles formes de voix numériques émergent, le régime augmente la persécution et la répression. Il persécute, capture et torture les journalistes », dit Machado.

Lorsque l’achat de médias ne suffisait pas, la distribution de papier journal a commencé à être limitée. Les restrictions d’accès à cet apport de base pour les journaux, justifiées par le manque de devises, ont conduit au fait qu’avec la cessation de l’édition imprimée d’El Nacional en 2018, il n’y a plus de journal papier d’envergure nationale non aligné sur le chavismo.

En outre, au Venezuela, les journalistes et les médias survivent dans un écosystème dominé par la terreur, où l’autocensure est un mécanisme de défense courant. En 2017, Maduro a ajouté une autre méthode de censure: la loi contre la haine. Approuvée à l’unanimité par l’Assemblée constituante érigée pour retirer le pouvoir à l’Assemblée nationale avec une majorité d’opposition, la norme prévoit des peines allant jusqu’à 20 ans de prison et d’autres sanctions telles que des amendes pour les entreprises et les médias électroniques, l’interdiction des partis politiques et la fermeture des médias. à ceux qui diffusent des messages haineux.

Lorsque ceux qui donnent les informations ne sont pas réduits au silence, ils se tournent vers ceux qui veulent être informés et bloquent Internet. “Éteignez le pays »est l’outil le plus fréquent de l’année dernière. En fait, le Gouvernement a laissé tout le territoire vénézuélien sans lien à de nombreuses reprises et, dans toutes, l’objectif était d’empêcher la diffusion d’une protestation contre lui, un discours dénigrant ou la promulgation d’une loi au Parlement.

PLUS SUR CE SUJET:

Forte condamnation de l’attaque du Chavisme contre les médias indépendants au Venezuela

Avancée brutale de la dictature de Nicolás Maduro contre les médias au Venezuela: ils ont démantelé une chaîne de télévision et fermé un journal

Juan Guaidó a condamné l’avancée brutale de Maduro sur les médias vénézuéliens: “Cela fait partie de la guerre non déclarée de la dictature contre les citoyens”

Progression de la censure au Venezuela: au moins 40 portails d’information sont persécutés par le régime de Nicolás Maduro