La nuit de Noël, 50 meurtres ont été signalés dans le pays, cependant, selon Jorge Luis Vargas, nouveau directeur de la police nationale, 2020 est l’année avec le moins de cas enregistrés au cours des 17 dernières années. Huit de ces décès auraient eu lieu lors de combats. Aussi Il y avait une amélioration de ce chiffre, en baisse de 38% par rapport à 2019.

Les statistiques correspondent à la fourchette allant de 00h00 le 24 décembre à 6h00 ce vendredi 25 décembre.

La police a expliqué que la réduction par rapport à 2017, l’année avec le plus faible nombre d’homicides au cours de la dernière décennie, était de 44%. Cette année-là, il y a eu 90 cas de meurtres violents. En outre, ils l’ont également comparé à l’année précédente et la réduction était de 21%, en tenant compte du fait qu’en 2019, il y a eu 64 cas de violence mortelle. La police a souligné le bon comportement du pays, qui a à voir avec l’enfermement volontaire au milieu de la pandémie.

Le rapport précise également que les comportements contraires au code de police les plus fréquentés cette nuit-là étaient dus au port d’armes tranchantes (1 480), aux bagarres (202) et au manque de respect envers les autorités (95). De plus, 1 510 citations à comparaître ont été prononcées pour violation des mesures décrétées par les gouvernements locaux. Le plus récurrent était la violation de l’isolement, pour laquelle 849 sanctions ont été imposées; suivi de ne pas porter de masque, avec 433; la consommation de boissons enivrantes dans les lieux publics, 167 et 17 par les foules.

Les autorités ont indiqué qu’au petit matin du 25 décembre, au moins un appel par seconde avait été reçu à la ligne 123 de la police, ajoutant 46 110 aides de citoyens de tout le pays. Sur ces premiers rapports, 4 814 correspondaient à des cas de bagarres. La police a également annoncé que 288 personnes avaient été brûlées par l’utilisation de poudre à canon, dont 114 mineurs, avec une réduction de 17,9% par rapport à 2019, où il y avait eu 351 cas.

Sur les routes de Colombie, il y a eu 24 accidents de la route, ce qui montre une réduction de 25% par rapport à la même date en 2019, où il y en avait 32. Malheureusement, trois motocyclistes et un piéton ont perdu la vie. Devant les blessés, il y a eu une baisse de 24% avec 20 cas enregistrés.

Enfin, on savait que 1 639 tests de contrôle de l’ivresse avaient été effectués sur les routes et 10 étaient positifs. 920 bouteilles d’alcool frelaté ont également été saisies, représentant une valeur de près de quatre millions de pesos.

