Détail d’un test de détection du covid-19 à Carthagène (Colombie). . / Ricardo Maldonado Rozo

Bogotá, 26 décembre . .- La Colombie a ajouté 10196 infections et 253 décès par coronavirus ce samedi, accumulant 1584903 cas et 41943 décès, selon le ministère de la Santé du pays sud-américain.

Malgré le fait que le nombre d’infections aujourd’hui est nettement inférieur à celui atteint au cours des deux jours précédents, lorsque le pays a touché 15 000 cas, le rythme accéléré de la propagation du virus se poursuit.

Selon l’entité sanitaire, le plus grand nombre d’infections enregistrées ce jour-là a été enregistré à Bogotá, qui en comptait 1 978, un nombre faible par rapport aux données rapportées au cours des trois derniers jours, lorsque la capitale du pays dépassait 4000 infections chaque jour.

Il y avait également des chiffres élevés à Antioquia (1867), Valle del Cauca (1137), Tolima (670), Atlántico (608), Bolívar (584), Risaralda (517), Cundinamarca (403) et Santander (385).

A ce jour, 94 682 cas restent actifs dans le pays, soit 5,97% de ceux signalés, tandis que 1 444 041 semblent guéris, ce qui équivaut à 91,11%.

Les régions qui ont enregistré le plus d’infections restent Bogotá, avec 449 799, suivie des départements d’Antioquia (254 482), de Valle del Cauca (132 781), de l’Atlántico (91 202), de Santander (64 987) et de Cundinamarca (64 308).

Le ministère de la Santé a également signalé que sur les 253 décès signalés ce jour-là, 226 sont survenus les jours précédents.

Selon l’entité sanitaire, les décès ont été signalés à Bogotá (42), Valle del Cauca (33), Antioquia (32), Norte de Santander (31), Cundinamarca (16), Santander (14), Quindío (12) et Atlántico (dix).

Les autres cas concernaient Boyacá et Tolima (8); Cesar, Magdalena et Risaralda (6); Caldas, Bolívar et Nariño (5); Huila (4); La Guajira et Meta (3), et Amazonas, Caquetá, Casanare et Sucre (1).

Aujourd’hui, 32 294 échantillons ont été traités, dont 23 800 PCR et 8 494 antigènes, pour un total de 7,83 millions de tests réalisés.