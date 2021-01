Selon le ministère colombien de la Santé, la Colombie accumule 49 792 décès dus au covid-19, au moment où la deuxième vague de l’urgence sanitaire se déroule. . / Mauricio Dueñas / Archives

Bogotá, 20 janvier . .- La Colombie a signalé 390 autres décès dus au coronavirus, soit près de 50000 morts en 10 mois de pandémie, selon les données publiées aujourd’hui par le ministère de la Santé.

Le pays accumule donc 49 792 décès au moment où il traverse la deuxième vague de l’urgence sanitaire, selon l’entité sanitaire.

Ce jour-là, 17.908 nouvelles infections ont également été confirmées pour un total de 1.956.979 cas, dont 115.544 sont toujours actifs, soit 5,9%, et 1.786.170 ont été notifiés comme guéris, ce qui équivaut à 91,27. %.

Les 390 décès, dont 349 survenus les jours précédents, étaient à Bogotá (118), Antioquia (39), Valle del Cauca (35), Cundinamarca (33), Tolima (23), Huila (22), Santander (17 ), Nariño (16), Boyacá (14), Norte de Santander et Atlántico (13).

Les autres étaient à Risaralda (9); Caldas (7); Meta et Bolívar (5); Cauca (4); Quindío (3); Casanare, César, Córdoba et La Guajira (2), et Amazonas, Chocó, Guaviare, Putumayo, Magdalena et Sucre (1).

Ils ont contribué à un grand nombre de contagions Bogotá (5675), Antioquia (1826), Cundinamarca (1366), Atlántico (1046), Nariño (854), Boyacá (836), Valle del Cauca (835), Tolima (654), Bolívar (643) ), Santander (624) et Huila (575).

Les régions qui accumulent le plus d’infections continuent d’être Bogotá (571 951), Antioquia (310 692), Valle del Cauca (158 021), Atlántico (107 995), Cundinamarca (85 809), Santander (78 800), Bolívar (60 449) et Tolima (57 225).

Aujourd’hui, 76 678 échantillons ont été traités dans le pays, dont 44 951 PCR et 31 727 antigènes, pour un total de 9,34 millions de tests réalisés.

La Colombie est également confrontée à une forte augmentation des infections quotidiennes, à la saturation des unités de soins intensifs (USI) dans les régions les plus touchées par la pandémie.

Pour cette raison, le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui qu’il renforçait une stratégie avec les Centres de Régulation d’Urgence (CRUE) dans différents départements pour suivre la disponibilité des lits en USI au niveau national et garantir le transfert des patients qui en ont besoin. un lit immédiatement.

Le but de ces mesures est d’améliorer et d’accélérer le transfert des patients gravement malades vers les villes où les USI sont plus disponibles.