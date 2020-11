BOGOTA, 24 novembre (.) – La Colombie a jusqu’à présent sécurisé 20 millions de doses de vaccins COVID-19 pour 10 millions de personnes grâce à l’initiative de collaboration mondiale COVAX, a annoncé mardi le ministre de la Santé Fernando Ruiz .

Le pays sud-américain de 50 millions d’habitants s’attend à s’approvisionner en vaccins COVID-19 de Pfizer Inc ou d’autres sociétés pharmaceutiques au cours du premier semestre de l’année prochaine et a commencé à préparer des unités de «surgélation» dans cinq villes pour stocker les doses.

“Nous avons déjà 20 millions de doses de vaccins COVID sécurisées via COVAX et dans les prochains jours, nous donnerons plus de bonnes nouvelles au pays. Des mois de travail sérieux pour garantir des vaccins efficaces”, a déclaré Ruiz sur son compte Twitter.

“Jusqu’à présent, la plupart des développements prévoient deux doses. L’accord avec COVAX porte sur des vaccins pour 10 millions de personnes quel que soit le nombre de doses”, a expliqué le responsable.

COVAX est un mécanisme mondial qui cherche à établir un approvisionnement conjoint et une distribution équitable des vaccins contre les coronavirus.

Le plan du gouvernement colombien envisage de vacciner dans un premier temps la population à haut risque comme les personnes âgées et le personnel de santé.

Le pays sud-américain a jusqu’à présent signalé 1,26 million d’infections et 35677 décès dus à la pandémie COVID-19, malgré un isolement préventif obligatoire de plus de cinq mois qui a frappé l’économie et déclenché le chômage. (Rapport de Luis Jaime Acosta)