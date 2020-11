BOGOTÁ, 23 novembre (.) – La Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, atteindra son objectif d’éradiquer 130000 hectares de feuille de coca cette année et saisira plus de 456 tonnes de drogue, des chiffres qui établiront de nouveaux records dans son histoire dans la lutte contre le trafic de drogue, a déclaré lundi le ministre de la Défense.

Le pays sud-américain fait face à la pression permanente des États-Unis, principale destination des expéditions de cocaïne, pour réduire la superficie cultivée après que les plantations ont atteint 212000 hectares fin 2019 avec une capacité potentielle de produire 951 tonnes par an, selon Washington.

Le président colombien Iván Duque avait entrepris d’éradiquer 130000 hectares d’ici 2020, soit 30% de plus par rapport aux 100000 hectares détruits l’année dernière, lorsque plus de 434 tonnes de cocaïne ont été confisquées.

“La Force publique a intensifié son offensive contre tous les liens du trafic de drogue, il est souligné qu’à ce jour 111 131 hectares de cultures illicites ont été éradiqués”, a déclaré le ministre de la Défense Carlos Holmes Trujillo lors d’une conférence de presse.

“Il faut également noter la saisie de plus de 456 tonnes de chlorhydrate de cocaïne”, a précisé le responsable. “Nous allons éradiquer 130 000 hectares de cultures illicites, ce qui est le chiffre le plus élevé de l’histoire et nous avons déjà le plus grand nombre de tonnes de saisies de l’histoire.”

La Colombie cherche à relancer la pulvérisation aérienne des cultures de feuilles de coca avec l’herbicide glyphosate, qui est plus efficace et plus rapide que l’éradication manuelle.

Le pays a suspendu cette activité en 2015, acceptant une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé qui considère l’herbicide comme potentiellement cancérigène et nocif pour la santé et l’environnement.

Duque cherche à répondre à diverses exigences exigées par un tribunal pour reprendre les pulvérisations, malgré l’opposition des écologistes et des secteurs politiques.

Des groupes de guérilla de gauche, des gangs criminels et des cartels locaux sont impliqués dans le trafic de drogue, considéré comme le carburant qui alimente le conflit armé interne, selon des sources sécuritaires.

“L’ennemi de la Colombie est le trafic de drogue, pas le glyphosate. La violence des trafiquants de drogue qui commettent des massacres et assassinent des dirigeants sociaux, nous pousse à avancer rapidement dans l’élimination des cultures illicites”, a déclaré Trujillo. (Rapport de Luis Jaime Acosta, édité par Nelson Bocanegra)