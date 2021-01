Photographie donnée aujourd’hui par Migración Colombia qui montre des agents qui gardent le citoyen vénézuélien Alberto José Ramos (c), à Maicao (Colombie). . / Migration Colombie

Bogotá, 23 janvier . .- Les autorités colombiennes ont expulsé Alberto José Ramos Utrera, un sergent de l’Armée nationale bolivarienne du Venezuela qui était en “situation irrégulière” dans le pays andin, ont rapporté samedi des sources officielles.

Migration Colombie a précisé dans un communiqué que l’homme, “d’après le travail de vérification effectué,” était en situation irrégulière dans le pays et “serait un membre actif des forces armées vénézuéliennes, où il occuperait le poste de premier sergent. Armée nationale bolivarienne “.

Le militaire, qui était apparemment dans le pays depuis 2019, était localisé dans la municipalité de La Jagua de Ibirico, dans le département des Caraïbes de Cesar (à la frontière du Venezuela), par des membres de l’armée colombienne.

“Selon les informations fournies, l’étranger serait arrivé dans cette ville du nord-est du département de César il y a environ cinq mois, après avoir passé quelque temps dans les municipalités de Valledupar et de Bosconia”, a ajouté Migración Colombia.

Selon les autorités, Ramos s’est apparemment fait passer pour un natif de la ville colombienne de Bucaramanga pour échapper aux autorités.

Après avoir été arrêté et son identité vérifiée, Ramos a été emmené à la ville de Paraguachón, dans le département caraïbe de La Guajira, où << son expulsion du territoire national a été rendue effective, le laissant à la disposition des autorités vénézuéliennes, dans le strict respect de la normes établies sur les droits de l’homme ".

En novembre 2020, selon Migración Colombia, 1,7 million de réfugiés et de migrants vénézuéliens se trouvaient dans le pays à la recherche d’une protection, d’une aide humanitaire et de possibilités d’intégration.

D’autre part, en décembre dernier, le Groupe interinstitutions sur les flux migratoires mixtes (GIFMM) a indiqué qu’il avait besoin de 641 millions de dollars en 2021 pour servir les migrants et réfugiés vénézuéliens en Colombie, ainsi que les citoyens de retour.