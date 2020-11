Dans le pays, il y a encore 71 357 cas actifs, correspondant à 6,43%, alors qu’aujourd’hui le nombre de guéris était de 1 002 202 personnes, soit 90,44% des personnes qui ont contracté la covid-19. . / Mauricio Dueñas Castañeda / Archives

Bogotá, 4 novembre . .- Le ministère de la Santé a signalé ce mercredi 8 692 nouveaux cas de covid-19 en Colombie, ce qui porte le nombre de personnes infectées à 1 108 084, ainsi que le décès de 166 patients , avec laquelle il y a déjà 32 013 décès dus à la pandémie dans le pays.

Selon l’autorité sanitaire, sur les décès signalés le jour même, 141 correspondent aux jours précédents.

Le plus grand nombre de décès a été enregistré à Bogotá (33), suivi par les départements d’Antioquia (24), Santander (13), Tolima (12) et Caldas (11).

Le reste s’est produit à Huila et Valle del Cauca (10); Objectif (7); Quindío (6); Boyacá (5); Cauca, Cundinamarca et Norte de Santander (4); Bolívar, Atlántico, La Guajira et Risaralda (3); Amazonas, Cesar, Córdoba et Nariño (2), et Caquetá, Chocó et Sucre (1).

Dans le pays, il y a encore 71 357 cas actifs, correspondant à 6,43%, alors qu’aujourd’hui le nombre de guéris était de 1 002 202 personnes, soit 90,44% des personnes qui ont contracté la covid-19.

En ce qui concerne les nouveaux cas, les plus grandes infections de la journée ont été enregistrées à Antioquia (2 008), Bogotá (1818), Valle del Cauca (678), Cesar (426), Santander (412), Caldas (366), Boyacá (333), Cundinamarca (309), Huila (279), Quindío (275), Tolima (267) et Norte de Santander (203).

Au cours de la journée, 50 994 échantillons ont été traités, 33 561 de type PCR et 17 433 d’antigènes, avec lesquels 5,21 millions de tests ont déjà été réalisés dans le pays.

Le principal foyer de la pandémie reste Bogotá, avec 327.660 infections, suivi d’Antioquia (176.354), Valle del Cauca (86.190), Atlántico (72.668), Santander (43.854), Cundinamarca (43.703), Bolívar (33.651), Córdoba ( 26 646), Cesar (26 833), Huila (24 375), Nariño (22 358) et Norte de Santander (22 243).