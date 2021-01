BOGOTA, 27 janvier (.) – La Colombie organisera une vente aux enchères pour offrir jusqu’à 40 zones et attribuer cette année 15 nouveaux contrats d’exploration pétrolière, a annoncé mercredi le ministre des Mines et de l’Énergie, Diego Mesa, révélant un objectif de production de brut pour le pays de 865000 barils par jour.

Le pompage de brut en Colombie a été réduit en 2020 en raison d’une baisse de la demande, d’une offre élevée et de prix bas au milieu de la pandémie de coronavirus qui a forcé la fermeture temporaire de certains champs et conduit le gouvernement à réduire ses projections initiales.

La production moyenne de pétrole brut entre janvier et novembre de l’année dernière a atteint 783291 barils par jour, soit une baisse de 11,6% par rapport à la même période en 2019, où elle s’élevait à 886180 b / j, selon les derniers chiffres disponibles.

“En 2021, nous continuerons à consolider la réactivation du secteur des hydrocarbures”, a déclaré Mesa lors d’une conférence de presse virtuelle.

“L’objectif d’exploration que nous avons est de signer 15 contrats pour clôturer 2021 avec une exécution de 3100 kilomètres de sismique 2D, le forage de 30 à 40 puits d’exploration, nous prévoyons une croissance d’environ 2% dans l’ensemble du secteur avec une production qui peut atteindre environ 865 000 barils par jour », a déclaré le responsable.

Après avoir été inactif pendant plus de cinq ans, le gouvernement actuel a signé 35 contrats d’exploration et de production d’hydrocarbures.

Avec le cycle Colombie 2021, qui comprend entre 30 et 40 zones continentales et offshore, le gouvernement vise à conclure 50 contrats signés.

De son côté, le président de l’Agence nationale des hydrocarbures, Armando Zamora, a précisé que le processus dans lequel les zones seront proposées devrait s’achever en décembre prochain. Les entreprises peuvent également proposer des zones d’exploration.

Concernant le secteur des mines d’énergie, le ministre a annoncé que les projets d’exploration et d’exploitation d’or et de cuivre seront promus sans abandonner la production de charbon, frappée en 2020 par des prix bas, une grève de trois mois à la mine de Cerrejón et la suspension des opérations des sociétés Prodeco et Ressources naturelles colombiennes.

Le ministère des Mines et de l’Énergie estime que la production de charbon en Colombie, cinquième exportateur mondial, a chuté de plus de 30% l’année dernière à environ 54,1 millions de tonnes et d’ici 2021, elle vise à augmenter à 62 millions de tonnes.

“Au moins trois corridors d’exploration d’or et de cuivre vont être promus en vue de continuer à consolider cette diversification du panier minier”, a déclaré Mesa, révélant que 30 projets dans ce secteur pourraient apporter des investissements au pays pour 5 000 millions de dollars et générer 7 000 emplois d’ici 2024. (Rapport de Luis Jaime Acosta, édité par Nelson Bocanegra)