Sierra Nevada de Santa Marta. Photo: avec l’aimable autorisation des parcs nationaux de Colombie.

ProColombia, l’agence gouvernementale nationale, chargée de promouvoir les exportations colombiennes, le tourisme international et les investissements étrangers dans le pays, encouragera la réactivation du tourisme avec un Travel Outlet pour les Mexicains et / ou les étrangers qui souhaitent venir dans le pays les mois prochains.

Les 13 et 14 novembre, une plate-forme numérique s’ouvrira dans laquelle tout le monde pourra acheter des billets, des visites, des hébergements et des locations de véhicules pour visiter la Colombie dans les mois à venir. En outre, l’organisation a confirmé que il y a eu une réduction de 19% à 5% de la TVA sur les billets d’avion.

«Nous lançons diverses stratégies promotionnelles respectant tous les protocoles de biosécurité. Nous aurons également des marchés stratégiques d’Argentine, du Paraguay et d’Uruguay », a commenté, à travers la page ProColombia, Adriana Gutiérrez, directrice de l’agence au Mexique. En outre, la marque a confirmé que le salon encouragera les nouveaux produits colombiens et la plupart des destinations autour de la nature et de la durabilité.

La Colombie est arrivée & # 243; à 894 300 infections COVID-19 avec le nombre élevé d’infections ce vendredi dans des régions telles qu’Antioquia (2 305), Bogot & # 225; (2 030), Santander (704), Valle (679), Huila (316), Boyac & # 225; (249) et Cundinamarca (207), entre autres. . / Ricardo Maldonado Rozo

Au cours des dernières semaines, l’agence gouvernementale a mené diverses activités au Mexique pour présenter les avantages d’une visite en Colombie aux compagnies aériennes et aux agences de voyages du pays voisin. De plus, les mesures prises pour lutter contre les nouvelles infections à covid-19 et les protocoles d’accueil des étrangers ont été annoncés.

L’office de voyage sera dirigé par la Colombie et sera ouvert à tous les types de public. Il est nécessaire de préciser que ProColombia ne vendra pas de voyages, mais fournira et organisera la plate-forme pour soutenir les voyagistes colombiens qui vont participer avec des forfaits touristiques à un coût très bas et certains fourniront des services de financement pour ceux qui ne peuvent pas payer intégralement à l’époque . La plateforme sera disponible sur le site officiel de l’agence gouvernementale à partir du 13 novembre 2020.

L’île des Caraïbes & # 241; a de San Andr & # 233; s vise à être la “ meilleure destination balnéaire & # 237; der au monde ”. . / Ricardo Maldonado Rozo / Archives

En outre, les parcs naturels nationaux de Colombie ont signalé que le 18 novembre, le parc national de Tayrona rouvrirait ses portes à l’écotourisme, après huit mois de fermeture en raison de la pandémie de covid-19.

Parc Tayrona rouvrira ses portes aux visiteurs conformément aux recommandations, lignes directrices et lignes directrices en matière de biosécurité établi par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, les dispositions du département de Magdalena, le district de Santa Marta et les mesures des gardes du parc.

En outre, il a été confirmé que le projet de loi sur le tourisme avait été approuvé lors du premier débat au sein des comités mixtes du Sénat et de la Chambre pour donner un coup de pouce à l’un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie. Selon le World Travel and Tourism Council, le secteur a présenté une baisse de revenu d’au moins 230 000 millions de dollars EU et le licenciement de 12,4 millions de travailleurs à la suite de la pandémie.

Avec cela, le secteur verra une série d’avantages qui lui donneront l’opportunité d’être plus attractif et de trouver des options d’expansion au milieu de la phase de réactivation.

