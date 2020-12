Le personnel de santé prépare des tests pour détecter le covid-19 aujourd’hui, à Carthagène (Colombie). . / Ricardo Maldonado Rozo

Bogotá, 21 décembre . .- Les autorités de différentes villes et régions colombiennes ont imposé de nouvelles restrictions au commerce et au rassemblement de personnes pour les célébrations de Noël lundi en raison de l’avancée alarmante de la pandémie de coronavirus dans le pays.

Au cours des quatre derniers jours, les cas positifs ont considérablement augmenté et samedi dernier, ils ont atteint un record de près de 14000 infections quotidiennes que les autorités attribuent principalement à la foule de personnes dans le commerce et aux réunions de famille typiques de cette période de l’année.

Pour cette raison, les mesures prises par les maires et les gouverneurs, qui dans de nombreux cas incluent le couvre-feu sans précédent à la veille de Noël et du Nouvel An, visent à garder les gens chez eux pour réduire les hospitalisations et que l’occupation dans les unités de les soins intensifs (USI) se développent et des villes comme Cúcuta, à la frontière avec le Venezuela, sont au bord de l’effondrement.

“Noël n’est pas annulé, mais ce sera différent. Ce ne sont pas des mesures que nous aimons prendre, mais c’est notre devoir car ne pas les prendre serait irresponsable”, a déclaré aujourd’hui le maire de Medellín, Daniel Quintero.

Le maire a expliqué que Medellín, la deuxième ville de Colombie, et capitale du département d’Antioquia, aura un couvre-feu de 20h00 le 24 décembre à 6h00 le 26 décembre, une mesure qui sera répétée dans les mêmes heures du 31 décembre au 2 janvier.

En outre, le bureau du maire a ordonné la suspension des traditionnelles lumières de Noël jusqu’à la première semaine de janvier pour empêcher les gens de se concentrer dans les lieux publics pour voir les lumières, et à partir de demain, il mettra à nouveau en œuvre le “pico y cédula”, une méthode pour contrôler l’accès des personnes aux commerces et bureaux non essentiels en fonction du dernier chiffre de leur pièce d’identité.

PRÉVENIR AVANT DE REGRETER

En justifiant ces mesures, Quintero a souligné que “laisser la courbe avancer simplement telle quelle pourrait conduire à un janvier et un février qui se transforment en mois sombres pour la ville et en mois sombres pour le pays”.

Selon le ministère de la Santé, la Colombie accumule 1 507 222 infections au covid-19, tandis que les personnes décédées sont 40 475.

Le Gouvernement d’Antioquia a également annoncé l’application d’un couvre-feu dans les 125 municipalités de cette région, parfois similaires à celles de Medellín.

“Les mesures restrictives pour atténuer le covid-19 ne seront jamais suffisantes s’il n’y a pas d’engagement individuel”, a déclaré le sous-secrétaire du gouvernement d’Antioquia, Jorge Ignacio Castaño, qui a ajouté que l’occupation de l’ICU dans ce département est “de plus de 80% “.

Bogotá a également mis en œuvre dès aujourd’hui et jusqu’au 15 janvier le “pic et la cédule”, une mesure qui, selon le secrétaire du gouvernement de la ville, Luis Ernesto Gómez, a été prise “en raison d’une accélération du taux de contagion” depuis Rien qu’en décembre, le nombre de cas actifs dans la capitale colombienne est passé de 20 000 à 31 000.

Pour éviter l’aggravation d’une situation déjà compliquée, le président colombien, Iván Duque, a annoncé hier soir qu’à partir d’aujourd’hui les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni sont suspendus à titre préventif contre la détection dans ce pays d’une nouvelle souche de coronavirus.

APPEL À L’ATTENTION DE LA CITOYENNETÉ

L’augmentation des infections dans pratiquement tout le pays a conduit d’autres maires et gouverneurs à resserrer les vis des citoyens pour tenter d’atténuer la propagation du coronavirus.

“Nous demandons aux citoyens de collaborer (…) nous sommes des adultes responsables, nous devons prendre soin des personnes âgées, nous devons avoir des distances sociales, nous devons porter des masques”, a déclaré le maire de Carthagène des Indes, William Dau, aux journalistes. commenter la mise en œuvre de la mesure «pic et carte».

À Barranquilla voisin, le maire Jaime Pumarejo a ordonné un couvre-feu lors des célébrations de Noël entre onze heures du soir et six heures du matin du 25, tandis que pour le réveillon du Nouvel An, la mesure prendra effet à une heure. demain du 1er janvier et se terminera à six heures du matin du même jour.

“Il est temps de prendre soin de vous, de vous sauver la vie, d’éviter tout type d’agglomération, il faut maintenir le ‘pico y cédula’ pour assister au commerce, il faut maintenir un couvre-feu et une loi sèche, maintenir des restrictions sur tout type de activité du parti », a déclaré le maire de Cali, Jorge Iván Ospina.

Selon Ospina, médecin de profession, à Cali, les USI ont une occupation de 92% et «nous avons plus de 500 cas par jour d’infectés par covid.

Une autre source d’inquiétude pour les autorités de Cali est la finale de football colombienne, qui se jouera dimanche 27, puisqu’au match aller, l’América, l’un des clubs de la ville, a battu Santa Fe 3-0, avec qui était à un pas de remporter le titre.

“Et pour les supporters américains, mesure et responsabilité, toute possibilité de congrégation (de personnes) est contagieuse”, a déclaré Ospina à propos de la finale dimanche prochain.

GODET D’EAU FROIDE POUR LE COMMERCE

La mesure du “pico y cédula” tombait comme un seau d’eau froide dans le commerce et dans d’autres secteurs qui vivent du service client, comme les bars et restaurants, qui après plusieurs mois de paralysie de leurs activités avaient la saison Noël pour redresser les comptes de l’année.

«La restriction du« pico y cédula »en ce moment nous paraît incommode car le commerce formel respecte tous les protocoles», a déclaré Juan Esteban Orrego, directeur de Bogotá de la Fédération nationale des commerçants (Fenalco).

Le dirigeant a reconnu qu ‘”il existe effectivement une situation très difficile dans la ville” en raison de l’augmentation des cas positifs et de l’occupation des unités de soins intensifs, mais a souligné que les restrictions visant à éviter les foules devraient viser le commerce informel et non formel, qui, comme indiqué , il est conforme aux mesures de biosécurité et subira de grandes pertes économiques avec la restriction.

“Le commerce formel est dans sa dernière ligne droite, nous avons trois jours avant Noël; les restaurants ont un grand nombre de stocks de denrées périssables”, a déclaré Orrego, qui a demandé au bureau du maire de Bogotá de reconsidérer la mesure de ” pic et plaque “.