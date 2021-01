Le président d’Eurochambres, Christoph Leitl. . / Pablo Ramón / Archives

Bruxelles, 7 janvier . .- La communauté mondiale des affaires montre un plus grand optimisme que la Banque mondiale dans la reprise économique pour cette 2021 après la pandémie, selon une enquête de la Global Commercial Platform (GCP en anglais).

Bien que la Banque mondiale prévoit un taux de croissance du PIB de 4,2% pour l’économie mondiale en 2021, les répondants du GCP, qui regroupe les 16 principales organisations de chambres de commerce nationales et transnationales dans le monde, ont exprimé «plus de confiance »Dans votre estimation.

En particulier, les membres de l’Association des chambres de commerce et d’industrie européennes (Eurochambres) sont plus optimistes pour la croissance de l’Union européenne (UE).

“Interrogés en 2019, ils ont projeté un PIB inférieur à celui de la Banque mondiale, alors que le taux est légèrement plus positif pour 2021, indiquant une forte reprise de l’économie européenne pour l’année prochaine”, note le enquête.

Malgré l’optimisme quant à la reprise économique attendue pour cette nouvelle année, le GCP reconnaît que la croissance “ne suffira pas à récupérer les pertes stupéfiantes causées par le covid-19”.

Par conséquent, les estimations du monde des affaires semblent indiquer “une reprise mondiale plus progressive”, dans laquelle les conséquences de la crise sanitaire “se feront sentir dans les années à venir”.

Un optimisme qui, selon le président d’Eurochambres, Christoph Leitl, dépend du respect de trois conditions: “l’augmentation de la demande des consommateurs, l’innovation et les plateformes commerciales et gouvernementales internationales”.

Cependant, le manque de prévisibilité des perspectives économiques et politiques, l’incertitude entourant le développement du virus ou les restrictions persistantes sur les voyages sont considérés comme des «obstacles majeurs» à une pleine reprise mondiale.

DÉFIS

De manière surprenante, la plateforme indique que l’incertitude entourant les relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit, avant de sceller un accord commercial le 24 décembre, “n’a pas eu d’impact significatif sur les investissements”.

La seule exception qui a détecté une diminution était la Fédération des chambres de commerce et d’industrie de l’Inde.

En ce qui concerne les principaux défis de l’économie mondiale cette année, le chômage apparaît comme la préoccupation la plus urgente et la plus urgente à résoudre, dépassant de loin tout autre défi relevé dans l’enquête.

L’Organisation internationale du travail (OIT) a estimé que 495 millions d’emplois au total ont été perdus au deuxième trimestre de 2020, entraînant des pertes substantielles de revenus du travail.

Par conséquent, “une demande accrue des consommateurs et le retour des personnes à l’emploi seront cruciaux pour une reprise économique rapide et durable”, indique le rapport.

Le chômage est suivi de préoccupations persistantes concernant le protectionnisme, qui occupe traditionnellement la première place dans l’enquête, ainsi que l’accès aux marchés étrangers.

Concernant la lutte contre le protectionnisme, la plateforme prône une meilleure utilisation des entreprises internationales et des plateformes gouvernementales pour accroître la transparence et leur vigilance.

Le troisième défi mis en évidence par les répondants est l’émergence de futures crises budgétaires et le resserrement des conditions financières mondiales.

Concernant les mesures adoptées par les États, les répondants conviennent que leurs gouvernements respectifs ont appliqué des mesures efficaces dans leur pays et la majorité a estimé que celles-ci avaient été mises en œuvre rapidement.

De l’avis du GCP, pour aider les entreprises, en particulier les PME, à sortir de la crise, un environnement favorable doit être créé pour attirer les investissements, améliorer les compétences de la main-d’œuvre et promouvoir l’innovation, la recherche et le développement.

De même, pour soutenir les entreprises, il faut soutenir la mise en œuvre rapide de programmes d’aide financière aux salariés licenciés et aux petites entreprises, ainsi que le gel des impôts et autres obligations de paiement.

