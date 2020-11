. / EPA / JEROME FAVRE / Archives

Hong Kong, 16 novembre . .- La compagnie aérienne à bas prix de Hong Kong HK Express, propriété de Cathay Pacific, réduira le salaire de ses pilotes jusqu’à 40% et contraindra ceux qui ne sont pas en vol à 20 jours de suspension de l’emploi et les salaires au cours du premier semestre de l’année prochaine, ont confirmé aujourd’hui des sources du secteur à Efe.

Dans une circulaire interne révélée par le South China Morning Post, le directeur des opérations de HK Express, Simon Wu, a détaillé que les réductions de salaire varieront entre 25 et 40% en l’absence d’activité aérienne, et “une estimation” comprise entre 8 et 14% lorsque les pilotes reprennent leurs vols à une moyenne de 70 heures par mois.

Ces nouvelles conditions sont non négociables et seront intégrées dans les contrats que les pilotes seront contraints de signer (s’ils aspirent à rester dans l’entreprise) avant le 30 novembre, ont ajouté les sources consultées par Efe.

Son entrée en vigueur aura lieu à partir du 1er janvier prochain.

“C’est une décision que nous n’avons pas prise à la légère. Malheureusement, à l’heure actuelle, elle est primordiale, afin de nous assurer de surmonter cette période d’extrême difficulté”, a déclaré le directeur exécutif de la société, Mandy, dans le texte publié par le journal de Hong Kong. Ng.

Ng a déclaré qu’elle et le reste des dirigeants de l’entreprise subiraient une réduction de salaire de 15% jusqu’en juin 2021.

Ces mesures, ainsi que les réductions de salaire de son personnel et un programme de congé volontaire temporaire, découlent des derniers efforts de Cathay Pacific pour réduire les coûts, après l’annonce il y a un mois du licenciement de 5900 employés et de la fermeture de la région de Cathay Dragon comme partie d’un plan de restructuration.

Cathay Pacific a annoncé en juin dernier un plan de recapitalisation d’une valeur de 39 milliards de dollars de Hong Kong (5,030 milliards de dollars, 4,243 milliards d’euros), dont le gouvernement de Hong Kong a contribué 27,3 milliards de dollars de Hong Kong (3,521 milliards de dollars ou 2,97 milliards de dollars). d’euros).

Le consortium britannique Swire Group est le propriétaire majoritaire de Cathay Pacific, avec 45% des parts, tandis que la compagnie publique chinoise Air China détient 29,99% de ses parts.