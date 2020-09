La Nuclear Regulatory Commission (NRC) des États-Unis a approuvé la conception d’un nouveau type de réacteur, connu sous le nom de petit réacteur modulaire (SMR). La conception, de la société NuScale Power basée à Portland, Oregon, vise à accélérer la construction, à réduire les coûts et à améliorer la sûreté par rapport aux réacteurs nucléaires traditionnels, qui sont généralement plusieurs fois plus grands. Les partisans des SMR les vantent depuis longtemps comme un moyen d’aider à relancer l’industrie nucléaire du pays et à élargir la diffusion de l’électricité à faible émission de carbone. Mais certains experts ont exprimé des inquiétudes quant aux dépenses potentielles et aux problèmes de sécurité restants auxquels l’industrie devrait s’attaquer avant de construire de tels réacteurs.

«Il s’agit d’une étape importante non seulement pour NuScale, mais également pour l’ensemble du secteur nucléaire américain», a déclaré le président-directeur général de NuScale, John Hopkins, dans un communiqué de presse.

L’approbation de la conception du CNRC et le rapport final d’évaluation de la sécurité (FSER) ne signifient pas que l’entreprise peut commencer à construire des réacteurs. Mais les entreprises de services publics peuvent désormais demander au CNRC de créer et d’exploiter la conception de NuScale. Avec presque aucune nouvelle construction nucléaire achevée aux États-Unis au cours des trois dernières décennies, les SMR pourraient aider à redynamiser une industrie en déclin.

Le SMR de NuScale, développé avec l’aide de près de 300 millions de dollars du département américain de l’Énergie, a une capacité de production de 50 mégawatts – nettement plus petite que les réacteurs nucléaires standard, qui peuvent aller jusqu’à plus de 1000 mégawatts (MW). Un service public peut combiner jusqu’à 12 SMR sur un seul site, produisant 600 MW d’électricité, suffisamment pour alimenter une ville de taille moyenne. Le CNRC dit qu’il attend une demande pour une version de 60 MW du SMR de NuScale en 2022.

L’industrie nucléaire affirme que les SMR pourraient être construits beaucoup plus rapidement et moins cher que les réacteurs conventionnels – comme des produits qui sont sortis d’une ligne de production et expédiés à divers endroits plutôt que fabriqués sur mesure sur chaque site. Un client peut également commander et combiner différents nombres d’unités, ce qui permet une large gamme de capacités. Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique, des dizaines de conceptions de SMR sont à l’étude dans le monde, et plusieurs sont à des «stades avancés de construction» en Argentine, en Chine et en Russie.

Certains partisans de l’industrie soutiennent que les SMR sont la meilleure option pour mettre en ligne de grandes quantités de technologies sans émissions à court terme pour aider à lutter contre le changement climatique. Les opposants ont cité le problème non résolu de l’élimination des déchets nucléaires, ainsi que le prix et le temps importants nécessaires pour construire une centrale nucléaire, par rapport aux sources d’énergie renouvelables.

NuScale pense pouvoir éviter les dépassements de coûts dramatiques et les retards de plusieurs années qui ont affecté la construction de centrales nucléaires traditionnelles au cours des dernières décennies. Diane Hughes, vice-présidente du marketing et des communications de la société, affirme que la société prévoit de vendre entre 674 et 1 682 réacteurs entre 2023 et 2042. Le haut de gamme de cette plage représenterait plus de 80 gigawatts de capacité, ce qui approche les 98 gigawatts. de la capacité nucléaire existante aux États-Unis. Cette électricité est fournie par un peu moins de 100 grands réacteurs; les centrales existantes fournissent environ 20 pour cent de l’électricité du pays. NuScale a signé des protocoles d’accord avec des entreprises et des services publics aux États-Unis, au Canada, en Jordanie, en Roumanie, en Ukraine et dans d’autres pays. Les accords signifient simplement que les parties exploreront conjointement des accords potentiels.

Le premier projet planifié de NuScale est avec Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS), une organisation étatique qui fournit de l’électricité en gros aux petits services publics appartenant aux communautés des États voisins. NuScale prévoit de livrer son premier réacteur au projet UAMPS au laboratoire national de l’Idaho d’ici 2027; il devrait être opérationnel d’ici 2029. 11 autres réacteurs complèteront le projet de 720 MW d’ici 2030. Une partie de l’électricité produite sera vendue au département américain de l’énergie, le reste étant acheté par les services publics membres de l’UAMPS. Des accords pour une partie de l’électricité sont en place, bien que quelques municipalités se soient déjà retirées en raison de problèmes de prix. D’autres ont jusqu’au 30 septembre pour quitter le projet.

Les experts ont exprimé leur scepticisme quant à la sécurité du NuScale SMR et à ses coûts potentiels. Lors d’un événement de presse en ligne le 2 septembre, M. V. Ramana, professeur et expert nucléaire à l’Université de la Colombie-Britannique, a discuté d’un rapport qu’il a préparé à la demande de Oregon Physicians for Social Responsibility qui a mis en évidence des problèmes importants associés au projet UAMPS.

«Je suis désolé de dire que ce qui nous attend est risqué et coûteux», a déclaré Ramana. Au cours des cinq dernières années seulement, a-t-il noté, les estimations de coûts provenant de diverses sources pour le projet UAMPS sont passées d’environ 3 milliards de dollars à plus de 6 milliards de dollars. NuScale L’objectif initial de réacteurs opérationnels d’ici 2016 a été prolongé de plus d’une décennie, reflétant la morosité de l’industrie nucléaire américaine en général. Les coûts pour les consommateurs pourraient bien dépasser ceux associés à d’autres sources d’énergie sans émissions telles que l’énergie solaire et éolienne, a ajouté Ramana.

Et malgré l’approbation de la conception du nouveau SMR par le CNRC, certaines caractéristiques de sécurité doivent encore être ajustées. «Je ne pense pas que les futurs candidats à NuScale bénéficieront d’une certification de conception qui comporte des lacunes en matière de sécurité», déclare Edwin Lyman, directeur de la sûreté nucléaire à l’Union of Concerned Scientists. Il souligne que le CNRC a publié son rapport de sécurité final malgré les questions soulevées à la fois par un expert de l’agence et par un comité consultatif externe.

Dans un rapport de juillet 2020, l’ingénieur nucléaire du CNRC, Shanlai Lu, a discuté d’un problème complexe connu sous le nom de dilution du bore, qui pourrait éventuellement provoquer une «panne de combustible et une condition de criticité rapide» – ce qui signifie que même si un réacteur est arrêté, les réactions de fission pourraient redémarrer et commencer un augmentation de puissance dangereuse. Et dans un autre rapport, le Comité consultatif du CNRC sur les garanties des réacteurs a également noté que «plusieurs éléments potentiellement risqués» ne sont pas encore terminés, bien qu’il ait quand même recommandé au CNRC de publier le FSER. La réponse de l’agence à ce dernier rapport indiquait que ces éléments seront évalués de manière plus approfondie lorsque des demandes d’autorisation propres à un site – étape nécessaire pour commencer à construire et exploiter un réacteur – seront soumises.

«NuScale et le personnel de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis ont examiné la dilution du bore en détail et sont parvenus à des conclusions similaires selon lesquelles la conception du petit réacteur modulaire NuScale est sûre et répond à toutes les exigences, comme l’affirme la récente publication du FSER par le CNRC», déclare Hughes de NuScale.

Lyman dit qu’en général, le processus de certification de la conception du CNRC devrait réduire l’incertitude pour les services publics qui souhaitent construire des centrales nucléaires, car ils peuvent référencer un examen de sûreté terminé. Mais il pense que l’approbation de NuScale mine cet avantage. Reste à voir si les lacunes en matière de sécurité entraîneront de nouveaux retards dans le calendrier de NuScale. Le CNRC entreprendra un autre examen lorsque la conception de 60 MW de la société sera soumise.