José José a été emmené à Miami par sa plus jeune fille Sarita, qui n’a pas permis le contact avec ses frères aînés, José Joel et Marysol Sosa (Photo: Instagram)

Après avoir fait savoir que L’héritier universel de José José est son ex-femme et mère de ses deux premiers enfants, Anel Noreña, maintenant la question s’est posée de savoir ce qu’il adviendra de l’héritage de l’interprète mémorisé et si Sara Salazar et sa fille Sarita Sosa seront expulsées de la maison où elles résident aux États-Unis, propriété du prince de la chanson.

Ladite propriété, lorsque le testament est connu, il serait devenu la propriété d’Anel et de sa famille, il reste donc dans le doute ce qui arrivera aux deux femmes qui a vécu avec José José dans ses dernières années. À cet égard, Marysol Sosa a été consultée, qui a fait des déclarations aux caméras de l’émission Venga la feliz, où elle a révélé quelles seraient les intentions de Sosa Noreña, étant donné que les soi-disant «Saras» étaient exclus de l’héritage.

“Ce n’est certainement pas notre idée (de les faire sortir de la maison), croyez-nous, mais je ne sais pas dans quoi nous allons nous heurterD’avance, le fait d’avoir ce poste aujourd’hui me donne beaucoup de sérénité, je sais que nous sommes dans une affaire qui va encore prendre du temps, mais je suis très heureuse d’être honnête », a déclaré le chanteur, qui a lancé il y a quelques semaines un chanson accompagnée d’Edwin Luna en hommage à son père.

Marysol Sosa a déclaré qu’elle était heureuse de pouvoir enfin être certaine du dernier testament de son père (Photo: Capture d’écran)

La maman aussi récente a clairement indiqué que Il n’a pas encore décidé si Anel décidera de “partager l’héritage” avec celle qui était la dernière épouse de l’interprète de Gavilán ou colombe et la fille qu’ils ont procréée ensemble. Alors il a dit:

“Je dois d’abord savoir quel problème et à partir de là, nous verrons, car en soi le fait de vouloir se réconcilier a été tenté depuis que cette fille a pris mon père, et aucune réconciliation n’a jamais été réaliséeEnsuite, on verra plus tard », a ajouté la sœur de José Joel.

Marysol a clairement indiqué qu’à l’époque il n’y a pas de testament connu d’une volonté plus récente que celle trouvée à Mexico, ce serait donc la dernière volonté de José José: «Jusqu’à présent, rien n’a été trouvé, on vous parle de là-bas aux États-Unis pour tout ce que mon père a fait à ce sujet, Il faudrait que ce soit au consulat du Mexique, auquel ils ne nous ont jamais répondu du tout», A-t-il assuré.

Anel et José José ont fondé une famille dans les années 70 et 80. Ils ont eu deux enfants, José Joel et Marisol Sosa (Photo: Jose Joel Sosa)

Et c’est que récemment Anel Noreña, José Joel et Marysol Sosa elle-même étaient heureux de révéler la volonté de la chanteuse connue. Dans l’après-midi du mercredi 4 novembre dernier, Noreña s’est rendue avec ses enfants et l’amie de feu l’artiste Laura Núñez aux tribunaux de Mexico. pour savoir quelle était la dernière volonté de José.

Il a été rapporté qu’Anel a été nommée héritière universelle, puisqu’elle a donné ces droits à ses deux enfants. Selon le journaliste Gustavo Adolfo Infante, l’héritage laissé par l’interprète emblématique sont deux propriétés en Floride, aux États-Unis, et les redevances générées par toutes ses chansons, qui sont gérés par le label Sony Music.

“Nous sommes contents. La seule chose que nous pouvons vous dire pour le moment et j’espère que vous comprenez pourquoi nous commençons ce processus, c’est que nous avons déjà trouvé la volonté, il y a déjà une volonté. Nous sommes venus maintenant pour ratifier le fait et nous allons continuer le processus pour avancer », a déclaré José Joel devant un tribunal de la famille.

Sarita Salazar a été très critiquée, car elle a montré une manipulation opaque lors de la mort de son père et pendant la période précédente (Photo: Capture d’écran)

“En ce moment, nous sommes présents qui sont à l’intérieur du testament (José Joel, Marysol et Anel), mais nous n’avons pas encore de date pour la prochaine audience, mais nous vous tiendrons au courant”, a ajouté Marysol Sosa.

De son côté, l’ex-femme de José José a dit joyeusement: “Très heureux parce que dans le cœur de Pepe et Marysol aujourd’hui il y a des vacances, et dans le mien aussi parce que leur papa était à euxCe qui se passe est vraiment magnifique », a-t-il conclu.

