Football Football – Copa Libertadores – Demi-finale – Deuxième étape – Santos v Boca Juniors – Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brésil – 13 janvier 2021 L’entraîneur de Boca Juniors Miguel Angel Russo avant le match Pool via REUTERS / Andre Penner

Michel Ange Russo Il n’a pas marché avec des tours en conférence de presse après la dure défaite contre Santos. Boca avait été battu dans les moments précédents de 3 à 0 et il avait dit au revoir à la Copa Libertadores en demi-finale.

«Nous avons commis des erreurs que nous n’avions pas l’habitude de faire. et ce type de circonstance pèse beaucoup », furent les premiers mots de DT xeneize. “L’idée était de jouer à égalité, comme nous l’avons fait tout au long de ce tournoi et c’est la première fois qu’ils marquent autant de buts, cela ne s’est produit ni à domicile ni en tant que visiteur. Il n’y a pas grand-chose à dire. Je suis responsable, je m’occupe de tout et de rien d’autre », a-t-il ajouté, interrogé sur le repos physique.

Le fort autocritique continué quand on a demandé à Russo s’il avait commis une erreur dans la configuration de l’équipement. “Je prends la responsabilité de tout, comme je l’ai toujours fait. Sans aucun doute maintenant, avec le résultat en place, il y a sûrement d’autres situations que quelqu’un évalue ».

“Nous avons eu des erreurs dont le rival a très bien profité et qui nous ont coûté des buts et il nous a été difficile de nous installer plus tard dans le match”, a poursuivi Russo. «On ne va pas bien, cette défaite fait mal, surtout dans une demi où c’était ouvert. Nous connaissions les possibilités que nous avions et cela nous a coûté cher », a-t-il déclaré.

Et enfin, une déclaration qui décrit parfaitement l’objectif de Boca chaque année. «C’est une Coupe … et je n’ai aucune excuse ou quoi que ce soit. À Boca, atteindre le semi et être laissé de côté n’est pas la chose logique à faire. Vous cherchez plus de choses ».

