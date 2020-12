Meritage, a été classé par les Américains comme l’un des projets hôteliers et de logement les plus ambitieux de la dernière décennie dans le pays.

En juillet de cette année, le groupe d’investisseurs nord-américains qui avait financé le projet Meritage, à Medellín, a poursuivi la Colombie pour un montant s’élevant à un milliard de pesos, par l’intermédiaire du cabinet d’avocats renommé Gibson Dunn & Crutcher LLP. Les déclarations de l’ancien paramilitaire de la drogue Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca, Ils pourraient empêcher la Colombie de payer ce chiffre de millionnaire.

Ce que les Nord-Américains ont allégué, lorsqu’ils ont intenté une action en justice contre la Colombie, c’est que: en raison du bureau du procureur général, l’achèvement de la construction de l’ouvrage n’avait pas été possible. Meritage a été classé par les Américains comme l’un des projets hôteliers et de logement les plus ambitieux de la dernière décennie dans le pays.

Bien que le bureau du procureur ait affirmé que le site était exempt d’actes criminels et que tout ce qui concernait le terrain était légal, quelque temps plus tard, cette même entité l’a saisi pour un casier judiciaire. En 2014, Iván López Vanegas, un homme qui avait été emprisonné aux États-Unis, accusé de trafic de drogue, est retourné en Colombie après avoir été acquitté par la loi américaine et a affirmé que cette propriété était la sienne. Selon lui, le bureau de l’Envigado avait enlevé son fils et l’avait forcé à signer des papiers vierges pour emporter ces biens.

Il apparaît le nom de Héctor Restrepo, alias «Perra Loca». Selon une enquête du journal El Tiempo, Restrepo, depuis son domicile de Titiribí, dans le sud-ouest d’Antioquia, avait donné des informations clés sur l’affaire cela pourrait empêcher la Colombie de payer la demande nord-américaine. ‘Perra Loca’, qui continue de faire l’objet d’une enquête pour enlèvement, blanchiment d’argent et complot en vue de commettre un crime, a admis qu’il était le propriétaire de Meritage.

“Iván (López Vanegas) m’a dit qu’il avait beaucoup de choses qui lui avaient été volées, que je les avais gardées et qu’il voulait savoir comment nous nous allions ensemble”Restrepo assuré.

Malgré l’insistance d’Iván et de son fils Sebastián, en assurant que, avec un enlèvement, le bureau Envigado avait enlevé leur territoire, ‘Perra Loca’ a expliqué que ce qui s’était réellement passé, c’est qu’ils avaient perdu le lot pour un dette envers un capo qui se fait appeler «Botija». Soi-disant, ils avaient une dette de cocaïne avec lui, alors, pour le rembourser, ils lui ont offert le lot d’une valeur de 10 milliards de dollars en échange.

Malgré les aveux de Perra Loca, les avocats américains insistent sur le fait que le polygraphe réalisé sur López par le FBI prouverait qu’il dit la vérité et que son fils a effectivement été kidnappé. “Le polygraphe cherche à montrer que la version que le témoin a donnée au FBI selon laquelle le lot a été perdu à cause de la drogue est fausse”, a expliqué la défense de l’homme.

Les deux mille milliards de pesos que la Colombie devrait payer aux États-Unis, à titre de compensation, seraient mis en doute avec les déclarations de «Perra Loca» et de Macario Guillermo León Arango Uribe, «Guru», un négociant foncier à Medellín. Selon les deux d’entre eux, à Méritage, l’appel d’extinction de domaine était valable en raison de l’histoire de la mafia derrière lui.

Ángel Seda, l’un des investisseurs dans le travail, qui demande à la Nation et au parquet de lui verser 310 millions de dollars de dommages et intérêts, a assuré que dans les certificats du parquet, il n’était jamais prouvé que le lot était impliqué dans des affaires de la mafia et le trafic de drogue, ni qu’il y avait tant de doutes sur qui était le véritable propriétaire, alors, Il convient de noter que d’autres noms sont apparus comme propriétaires de ces terres tout au long de l’enquête.

Selon Macario Guillermo «Guru», en 1998, lorsque «Perra Loca» a voulu vendre le terrain qu’il avait acquis après les étranges mouvements derrière Meritage, il a décidé, en tant que marchand de terres, de l’aider. Il a également compté qu’Ángel Seda était son ami, Ce commentaire a été réfuté par Ann Gibson, l’avocate de Seda.

L’affaire, pour l’instant, a avancé avec des actions contre «Perra Loca» et «Gurú». Le bureau du procureur les a accusés de complot aggravé en vue de commettre des crimes, d’extorsion aggravée enlèvement (dans le cas de Sebastián López), de blanchiment et d’obtention illégale de documents.

Les avocats de la défense de Seda poursuivent le procès, ajoutant l’audio d’une conversation avec Catalina Noguera, ancienne chef de l’unité des finances criminelles, dans laquelle elle dit que Seda est “Un tiers de bonne foi.” Seda a été assignée à comparaître et les avocats du procès en Colombie devront comparaître pour une assignation le 25 octobre 2021.