Michael Fox avec Christopher Lloyd, le duo qui a conquis le monde avec Retour vers le futur

Michael J. Fox Il a expliqué comment la maladie de Parkinson avait affecté sa carrière à Hollywood. L’acteur de 59 ans s’est récemment entretenu avec le New York Times de ses nouveaux mémoires, “Pas de temps comme le futur” (Il n’y a pas de temps comme le futur), dans lequel vous abordez vos problèmes avec la condition.

En plus des difficultés de motricité, les troubles neurodégénératifs peuvent entraîner de graves problèmes cognitifs. Dans son livre, Fox note que «ne pas pouvoir parler en toute sécurité est un facteur décisif pour un acteur».

Les paroles de la star ont laissé les fans se demander si elle avait décidé d’arrêter d’agir pour de bon. Un porte-parole a confirmé dans une déclaration à Fox News samedi que Fox «Ne cherche pas activement du travail». Cependant, le porte-parole a ajouté: “Mais si quelque chose de grand se présente et que cela fonctionne, je le considérerais.”

L’acteur est connu, bien sûr, pour son rôle de Marty McFly dans la franchise “Back to the Future”, mais il est également devenu un nom connu grâce à la sitcom “Family Ties”. La sitcom politique “Spin City” et son apparition sur “The Good Wife” l’ont gardé sous les projecteurs. Plus récemment, il est apparu dans deux épisodes du spin-off “Good Wife” “The Good Fight” et dans le film Netflix “See You Yesterday”, selon IMDb. Son dernier projet était dans un court-métrage, intitulé “La Bête, les héros du feu de forêt”, qui est actuellement en cours de tournage.

Michael J. Fox dans “The Good Wife”

Le gagnant de quatre Golden Globes et de cinq Emmys a également récemment évoqué ses difficultés à jouer dans une interview avec People. “Ma mémoire à court terme est détruite et jouer devient de plus en plus difficile. “il a avoué.

«J’ai toujours eu une grande capacité pour les phrases et la mémorisation. Et j’ai eu des situations extrêmes parce que dans les deux derniers emplois que j’ai occupés, j’ai joué des rôles avec beaucoup de mots. J’ai eu des problèmes dans les deux », a-t-il reconnu.

«Tout se résume à l’écriture. Heureusement, j’aime vraiment ça », a déclaré l’acteur à propos des problèmes de mémoire dont il souffre en raison de sa pathologie.

En plus de la maladie de Parkinson, l’acteur qui a rendu public son diagnostic en 1998, a raconté le revers de sa santé qui l’a amené à remettre en question son optimisme et comment il a retrouvé l’envie de vivre.

En 2018, une tumeur non cancéreuse sur sa colonne vertébrale se développait rapidement et lui causait d’horribles douleurs sur tout le corps. «J’étais sur le chemin de la paralysie s’ils ne m’opéraient pas immédiatement»A dit Fox à People. Heureusement, l’opération a réussi et Fox a entamé un processus difficile de quatre mois au cours duquel il a dû réapprendre à marcher. Pensant que le pire était derrière lui, il est parti en vacances avec sa famille et à son retour, il a subi une grave chute. “C’était définitivement mon moment le plus sombre.”, il a raconté l’accident.

Le 17 novembre sortira “No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality”, ses nouveaux mémoires

Pendant le temps qu’il a fallu pour récupérer physiquement, Fox a compris que «l’optimisme est enraciné dans la gratitude». «L’optimisme est durable lorsque vous revenez à la gratitude, et ce qui suit est l’acceptation. Acceptez que cela s’est produit et acceptez-le pour ce qu’il est. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous pousser à changer. Cela ne signifie pas que vous devez l’accepter comme une punition ou une pénitence, mettez-la simplement à sa place », a-t-il conseillé.

«Ce n’est pas que je n’étais pas honnête avant, mais ma gratitude est plus profonde maintenant, pour avoir traversé les moments les plus sombres», a brandi l’interprète, qui avait 29 ans lorsqu’il a appris la nouvelle de sa maladie. «Les deux dernières années ont été les plus difficiles. Mais j’ai des choses qui m’ont été bénies et qui sont tout simplement incroyables. La vie est belle”, il a condamné.

L’acteur, qui aura 60 ans l’année prochaine, se concentre sur le temps passé avec ses enfants et sa femme, Tracy Pollan, qu’il a épousée en 1988. Le couple a Sam, 31 ans, les jumeaux Aquinnah et Schuyler, tous deux 25 ans et Esmé, 19 ans.

L’acteur avec Tracy Pollan et leurs quatre enfants

Sa femme a été à ses côtés à chaque étape. “Le livre est une lettre d’amour à Tracy“A déclaré Fox au journal susmentionné. “Elle m’aide vraiment à traverser tout ça.”

Il y a quelque temps, il a révélé qu’il avait essayé de couvrir ses souffrances avec de l’alcool. C’est que lorsqu’il a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, il a admis qu’il voulait se saouler jusqu’à ce qu’il atteigne «un point d’indifférence» pour faire face à la situation. En ce sens, il a dit: “Je dois faire très attention à ne pas violer les principes par lesquels je suis devenu sobre.”

