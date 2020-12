PHOTO DE FICHIER. Un homme passe devant une bobine d’aluminium dans une usine d’aluminium à Pindamonhangaba, au Brésil. 19 juin 2015. REUTERS / Paulo Whitaker

BRASILIA, 28 décembre (.) – La confiance des industriels au Brésil a atteint son plus haut niveau depuis plus d’une décennie en décembre, selon une enquête lundi, alors que le secteur continue de rebondir fortement suite aux restrictions sur les coronavirus et mène une nouvelle reprise économique. large.

L’indice national de confiance de l’industrie de la Fondation Getulio Vargas pour décembre a progressé pour le huitième mois consécutif, à 114,9 désaisonnalisé contre 113,1 en novembre, son plus haut niveau depuis mai 2010.

Comme le montre le graphique FGV, la confiance a continué de monter et a regagné tout le terrain perdu cette année, lorsque la pandémie a presque complètement paralysé l’activité industrielle du pays.

Sur les 19 secteurs étudiés, 12 ont montré une amélioration de la confiance, dont 17 à des niveaux plus élevés qu’en février, juste avant la pandémie de COVID-19.

La situation actuelle et les perspectives à trois et six mois se sont améliorées, selon l’enquête.

