LONDRES, 15 septembre (.) – Le système de test britannique COVID-19 a présenté mardi un goulot d’étranglement des demandes qui a empêché de nombreuses personnes, y compris des médecins, d’accéder aux tests, créant une menace potentielle pour les services de santé essentiels, ont déclaré plusieurs organisations. du secteur de la santé.

Dans une tentative de réduire l’un des plus hauts taux de mortalité dus au coronavirus en Occident, le Premier ministre Boris Johnson a promis en mai de créer un système de «classe mondiale» pour dépister et suivre les personnes exposées au virus.

«Nos membres nous disent que le manque d’accès aux tests par le personnel est un obstacle majeur à leur capacité à fournir des services», a déclaré Layla McCay, directrice de la Confédération du système national de santé (NHS), qui représente les organisations de l’ensemble du secteur de la santé.

« Nous sommes très préoccupés par le fait que certaines personnes présentant des symptômes du COVID-19, y compris les travailleurs de la santé et leurs familles, aient des difficultés à accéder aux tests en raison d’une capacité de laboratoire insuffisante. »

Les tentatives des journalistes de . pour obtenir un test COVID-19 mardi ont été accueillies par l’avis suivant sur le site Web du gouvernement: « Ce service est actuellement très occupé. D’autres tests devraient être disponibles plus tard. »

Chris Hopson, chef des fournisseurs du NHS, qui représente les consortiums d’hôpitaux en Angleterre, a noté qu’un nombre croissant de membres du personnel sont incapables d’aller travailler parce qu’eux-mêmes ou leurs partenaires présentaient des symptômes similaires au COVID-19 et ne pouvaient pas faites le test.

Le Royaume-Uni conseille aux personnes présentant des symptômes de se faire tester, bien qu’il affirme que le système a été submergé par des personnes asymptomatiques qui demandent des tests. Certaines écoles ont obligé les élèves malades à se faire dépister ou à s’absenter pendant 14 jours.

Le ministère de la Santé a déclaré que la capacité de dépistage du COVID-19 du pays était la plus élevée jamais existée, mais qu’il y avait une « demande importante » de la part de personnes qui ne présentaient aucun symptôme.

« De nouveaux stocks et des kits de test à domicile sont disponibles quotidiennement pour les personnes présentant des symptômes et nous concentrons la capacité de test sur les zones qui en ont le plus besoin. » (Rapporté par Andrew MacAskill et Guy Faulconbridge; édité par David Clarke, traduit par Michael Susin à la salle de presse de Gdansk)