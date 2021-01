Un ouvrier repose sur un chantier de construction à Buenos Aires (Argentine). . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

Buenos Aires, 7 janvier . .- L’activité de construction en Argentine a enregistré une reprise de 6,2% en novembre dernier par rapport au même mois de 2019, ce qui représente la première augmentation d’une année sur l’autre en plus de deux ans , a rapporté ce jeudi l’Institut national des statistiques et des recensements (Indec).

Pour trouver des chiffres positifs sur l’évolution de l’activité de construction en Argentine, il faut remonter à août 2018, où l’indice enregistrait une hausse de 0,1% et était déjà en baisse, alors que le pays s’enfonçait dans la récession commencé au deuxième trimestre de cette année et se poursuit toujours.

De janvier à novembre 2020, période au cours de laquelle l’économie était semi-paralysée les premiers mois en raison de la quarantaine rigide décrétée contre le coronavirus, la construction a accumulé une baisse de 22,8% par rapport à la même période de l’année précédente.

De même, en novembre, le secteur a enregistré une variation positive de 7,2% par rapport à octobre, mois où il y avait déjà un ralentissement notable du niveau d’effondrement sans précédent subi cette année par le secteur, qui a atteint 76, 2% d’une année sur l’autre en avril.

Jusqu’en novembre, l’indicateur a ajouté 26 mois consécutifs avec des diminutions d’une année sur l’autre. Sur l’ensemble de l’année 2019, l’activité de construction en Argentine avait chuté de 7,9%.

Selon le rapport officiel, les emplois enregistrés dans le secteur privé qui dépendent de la construction ont enregistré en octobre de l’année dernière – les dernières données disponibles – une baisse de 19,5% par rapport au même mois de l’année précédente, alors que dans le accumulé depuis janvier a présenté une baisse de 23,6%.

L’enquête qu’Indec mène mensuellement auprès des grandes entreprises du secteur, pour mesurer leurs perspectives, indique que 41,5% des entreprises qui réalisent principalement des travaux privés prévoient que le niveau d’activité ne changera pas au cours des trois prochains mois, tandis que le 39,6% estiment qu’il augmentera et 18,9% qu’il diminuera.

Ceux qui prévoient une augmentation l’attribuent fondamentalement aux nouveaux plans de travaux publics (28%), au redémarrage des travaux publics (27,9%) et à la croissance de l’activité économique (26,3%).