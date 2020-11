15 minutes. Le nombre de positifs pour COVID-19 dans l’environnement du président des États-Unis, Donald Trump, est passé à 10 ce jeudi après avoir confirmé que l’un des principaux conseillers de sa campagne électorale, Corey Lewandowski, avait également contracté la maladie.

Le conseiller a confirmé à CNN et à d’autres médias qu’il avait été testé positif au coronavirus mercredi. Lewandowski pense avoir attrapé le COVID-19 à Philadelphie, où il travaillait depuis des jours sur la stratégie juridique de la campagne Trump pour remettre en question la légitimité des résultats de l’élection présidentielle.

Cependant, le conseiller de Trump a également assisté à une fête à la Maison Blanche dans la nuit du 3 novembre au cours de laquelle le président a déclaré prématurément sa victoire aux élections, quatre jours avant que les médias ne prédisent que le vainqueur serait son rival. Démocrate, Joe Biden.

La plupart des 10 personnes testées positives la semaine dernière ont assisté à cette fête. Il a rassemblé plus de 150 personnes dans l’espace clos de la salle Est de la Maison Blanche. Tous avaient déjà été testés pour COVID-19.

Nouvelle vague d’infections

La nouvelle vague de positifs a commencé vendredi dernier avec l’annonce que le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, qui était également à cette fête et selon des experts de la santé, était probablement déjà infecté à ce moment-là.

D’autres qui étaient à la fête et qui ont été testés positifs sont le secrétaire américain au Logement, Ben Carson; Le directeur politique de la Maison Blanche, Brian Jack; un autre conseiller de campagne de Trump, David Bossie; et l’ancien fonctionnaire américain Healy Baumgardner.

Ils sont rejoints par au moins 4 autres infectés. Parmi eux, le directeur de la stratégie dans les états clés de la campagne, Nick Trainer, et 3 responsables de la Maison Blanche qui n’ont pas été identifiés, selon divers médias.

D’un autre côté, le journal La Colline a confirmé ce jeudi la contagion du chef de cabinet du secrétariat du Parti républicain (RNC), Richard Walters, qui n’était pas à la fête de la Maison Blanche. Son infection ne semble pas liée au reste.

Cas précédents

Avant que cette vague de positifs ne se produise, près de 30 personnes ont été infectées en septembre et octobre en lien avec une épidémie de COVID-19 à la Maison Blanche, dont Trump lui-même, sa femme Melania et leur fils Barron, plusieurs sénateurs et le Porte-parole de la Maison Blanche Kayleigh McEnany.

La Maison Blanche n’a guère changé ses protocoles pour faire face à la pandémie après l’incident. Trump a immédiatement repris les rassemblements devant des centaines de personnes, dans lesquels la distance sociale était à peine maintenue et peu de masques étaient utilisés.

Les États-Unis sont le pays avec le plus de cas et de décès dus à la pandémie. Il y a plus de 10,4 millions d’infections et 242 000 décès dans le pays qui connaît un rebond du nombre d’infections et d’hospitalisations.