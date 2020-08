Le discours d’acceptation de Joe Biden à la Convention nationale démocrate, un discours qu’il a passé près de 50 ans à attendre, a marqué une fin immémorable à une convention démocrate démesurée et décevante.

Il n’est pas surprenant que les cotes de télévision aient diminué par rapport à il y a quatre ans. Le peuple américain n’achetait pas ce que les démocrates vendaient.

Qu’il s’agisse d’entendre des célébrités hollywoodiennes parler à l’Amérique centrale ou de demander à Bill Clinton de nous expliquer comment se comporter dans le bureau ovale (vraiment), mis à part la surdité et la colère qui imprégnaient les ondes nuit après nuit, ce qui ressortait le plus n’est pas ce que les démocrates ont dit lors de leur convention, mais ce qu’ils n’ont pas dit.

La DNC a consacré de nombreux segments à des orateurs parlant du fait qu’ils méprisent vraiment, vraiment Donald Trump et les personnes qui le soutiennent.

Cependant, nous n’avons pratiquement rien entendu sur les politiques que Joe Biden propose pour notre pays, et encore moins sur les raisons pour lesquelles les Américains devraient aller voter pour elles.

Qu’y a-t-il de si décent à propos du disque Biden?

Les démocrates se sont efforcés de faire valoir que Joe Biden est un gars vraiment bon et décent, mais les électeurs devraient se poser la question: qu’est-ce qui est si décent dans un dossier de soutien aux pratiques commerciales qui obligent les emplois à fuir notre pays ou à choisir un candidat qui croit l’avortement devrait être autorisé sans aucune restriction au neuvième mois de grossesse?

Les démocrates n’ont même pas pu trouver le courage de dénoncer, même une fois à leur convention, les pillages et la violence qui continuent d’infliger le chaos et le chaos ville après ville, nuit après nuit.

Le manuel des démocrates est clair.

Ils vont essayer de cacher Joe Biden dans le sous-sol d’ici au 3 novembre et cacher le fait que lui et Kamala Harris courent sur la plate-forme la plus radicale et d’extrême gauche de l’histoire, et espèrent que les gens ne le remarqueront pas.

Cela ne fonctionnera pas.

Le président Donald Trump à Arlington, en Virginie, le 21 août 2020.

Tôt ou tard, Joe Biden sera tenu responsable de son programme extrême, qu’il s’agisse de son plan d’imposer près de 4 billions de dollars de hausses d’impôts au cours de la prochaine décennie ou de sa promesse de mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles, ce qui ferait monter en flèche les prix de l’énergie.

L’histoire continue

Biden n’est tout simplement pas assez fort pour tenir tête à la gauche radicale.

Stratège GOP: Biden veut un référendum sur Trump la personne. C’est parce que l’agenda de Trump est meilleur que le sien.

Heureusement pour les Américains qui ne veulent pas du socialisme, ils ont un autre choix dans cette élection, un choix dont ils pourront entendre parler d’eux-mêmes lorsque la Convention nationale républicaine débutera lundi soir.

Au lieu de la convention déprimante et sombre que les démocrates ont organisée, le président Trump et les républicains vont présenter une vision ambitieuse et tournée vers l’avenir de l’Amérique.

Une célébration de l’Amérique

Notre convention célébrera tout ce qui fait de l’Amérique le plus grand pays du monde et tout ce que nous pouvons accomplir à l’avenir.

Il y aura des acteurs hollywoodiens, des Américains réguliers qui contribueront à raconter la grande histoire américaine et comment le président Donald Trump s’est battu pour eux.

Les gens qui connaissent ses politiques ont amélioré leur vie. Les mêmes politiques qui ont permis à la plus grande économie depuis la Seconde Guerre mondiale de propulser le grand retour américain après la pandémie.

Sénateur Rand Paul: Sur la guerre et la réforme de la justice pénale, Trump est meilleur que Biden et Harris

Le contraste entre le programme des démocrates pour l’Amérique et celui pour lequel le président Trump et les républicains se battent est peut-être plus grand maintenant qu’il ne l’a jamais été qu’à aucun moment de notre histoire.

C’est un contraste que nous sommes impatients de dessiner au cours de notre convention cette semaine, et j’espère que chaque Américain prendra le temps de s’accorder.

