En quatre jours de discours de plus de huit heures à la Convention nationale républicaine, le changement climatique n’a jamais été évoqué comme une menace pour le pays.

Ce silence se démarque des sonnettes d’alarme climatique qui sonnent depuis que Donald Trump a accepté sa première nomination à la présidence il y a quatre ans.

Des milliers d’Américains ont été tués dans des catastrophes naturelles telles que des ouragans et des incendies de forêt au cours du premier mandat de Trump. Chacune de ces quatre années a été parmi les plus chaudes jamais enregistrées au monde. Les dirigeants d’autres pays ont agi alors que les États-Unis ignorent la question.

Même Wall Street a commencé à prendre conscience de la façon dont le changement climatique pourrait affecter la croissance économique.

Rien de tout cela n’était apparent pendant la convention. Au lieu de cela, les orateurs républicains ont insisté sur le fait que la véritable préoccupation était les idées climatiques présentées par les démocrates. De nombreux experts affirment que si le changement climatique reste sans réponse, cela pourrait coûter des milliers de milliards de dollars à l’économie américaine. Les républicains ont déclaré que les coûts réels proviendraient des plans démocratiques visant à restreindre l’utilisation des combustibles fossiles.

«Biden a promis d’abolir la production de pétrole, de charbon, de schiste et de gaz naturel américains, ce qui ravage les économies de la Pennsylvanie, de l’Ohio, du Texas, du Dakota du Nord, de l’Oklahoma, du Colorado et du Nouveau-Mexique», a déclaré Trump. «Des millions d’emplois seront perdus et les prix de l’énergie vont monter en flèche.»

(Le plan de Biden n’appelle pas à une interdiction de fracturation).

Ces sentiments jouent bien avec les principaux partisans de Trump, mais ils ne sont pas conformes à ce que pensent la plupart des électeurs, y compris les jeunes républicains, selon les sondages. Ils ne reflètent pas les événements que de nombreux Américains vivent ou voient en ligne: des incendies de forêt incontrôlés en Californie et le plus fort ouragan à avoir frappé la Louisiane en 160 ans.

Même si une pandémie ininterrompue a tué plus de 180 000 personnes aux États-Unis et empêché des millions d’enfants à travers le pays de retourner à l’école, le changement climatique reste dans l’esprit des électeurs, selon les sondages.

Voici cinq thèmes climatiques qui ont avancé depuis que Trump a accepté sa première nomination en 2016.

Catastrophes naturelles

Plus de 3 000 Américains sont morts dans des catastrophes naturelles au cours des quatre dernières années; la plupart d’entre eux ont été victimes de l’ouragan Maria en 2017.

L’énorme tempête de catégorie 5 a tué environ 2975 personnes à Porto Rico et contraint des milliers de personnes à fuir le territoire américain. La dévastation continue d’avoir des effets d’entraînement trois ans plus tard. Des dizaines de milliers de personnes vivent encore sous des bâches bleues qui fuient. L’alimentation électrique de l’île, jamais fiable au départ, est devenue bien pire, et certaines parties de Porto Rico ont été privées d’électricité pendant un an.

C’était la même année que l’ouragan Harvey a déversé 60 pouces de pluie sur certaines parties de Houston, devenant ainsi le cyclone le plus humide jamais enregistré. Des dizaines de milliers de maisons ont été endommagées et environ 70 personnes ont été tuées. Harvey a causé plus de 100 milliards de dollars de dégâts, ce qui en fait l’une des catastrophes les plus coûteuses à frapper les États-Unis.

Des incendies de forêt records ont également brûlé à travers l’Ouest. Le feu de camp de 2018 en Californie a été le plus meurtrier; il a tué 85 personnes et détruit plus de 10 000 maisons. Elle a été alimentée par la sécheresse, conséquence du changement climatique. Cette semaine, la Californie a continué de lutter contre les deuxième et troisième plus grands incendies de forêt de l’histoire de l’État. Les responsables ont lié les incendies au changement climatique.

«Tous les 20 plus grands incendies de forêt, sauf trois, se sont produits depuis 2000, 10 de ces incendies de forêt importants et dommageables se sont produits au cours de la dernière décennie», a tweeté hier le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie. «Alors que les conditions météorologiques des incendies deviennent de plus en plus extrêmes, la Californie s’adapte pour lutter contre ces incendies de forêt plus importants et plus destructeurs.»

Chaleur

Les années Trump ont été parmi les plus chaudes depuis le début de la tenue de registres après la guerre civile, selon la NASA. Après un juillet record, cette année pourrait battre le record de chaleur annuel de tous les temps établi en 2016.

C’est un résultat probable, a déclaré Gavin Schmidt, directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA. C’est remarquable car il y a quatre ans, la chaleur record était alimentée par El Niño, une bande d’eau chaude recouvrant l’océan Pacifique tropical. Cette influence est absente cette année, a déclaré Schmidt, et les tendances à long terme indiquent une augmentation de la chaleur.

«Nous savons que la tendance est à la hausse; en moyenne, chaque décennie est plus chaude que la précédente », a-t-il déclaré. « Les changements que nous constatons actuellement sont si loin de ce qui serait possible dans un monde non réchauffé par la planète. »

Opinion publique

Les sondages montrent que l’inquiétude des électeurs face au changement climatique augmente depuis des années et qu’elle n’a pas diminué en raison de la pandémie de coronavirus.

L’inquiétude de certains électeurs a augmenté pendant le mandat de Trump. Avant le virus, les sondages montraient que le changement climatique était le deuxième problème le plus important pour les électeurs primaires démocrates, derrière les seuls soins de santé.

Désormais, répondre au virus et restaurer l’économie en tête de liste. Mais le public veut toujours que le gouvernement fédéral s’attaque au changement climatique, selon des sondages récents.

Plus d’Américains que jamais – environ 25% – considèrent le changement climatique comme «extrêmement important sur le plan personnel», selon un sondage publié la semaine dernière par l’Université de Stanford, Resources for the Future et ReconMR. Ce nombre est deux fois plus élevé qu’en 2006, selon le sondage, qui a enquêté sur 1 000 adultes entre mai et août.

Il a également révélé que 82% des répondants souhaitent que le gouvernement fédéral agisse contre les changements climatiques. Et les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré avoir personnellement subi les effets du réchauffement climatique.

«La pandémie COVID-19 a offert une occasion unique d’apprendre ce que les gens ressentent face au changement climatique face à une crise mondiale», a déclaré Ray Kopp, vice-président de la recherche et de l’engagement politique chez Resources for the Future.

«L’affirmation selon laquelle nous ne pouvons rien faire pour lutter contre le changement climatique sans écraser l’économie, ou que nous devons nous concentrer uniquement sur la pandémie et ne rien faire pour le climat pour le moment, ne résonne tout simplement pas avec les Américains», a-t-il déclaré.

Les États-Unis (et tout le monde)

Depuis que Trump s’est engagé à se retirer de l’accord de Paris sur le climat en 2017, les dirigeants mondiaux l’ont pressé de rejoindre et de prendre la question au sérieux. Parmi eux, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron.

L’année dernière, Trump a déclaré que le prince Charles avait passé 90 minutes à lui parler du changement climatique, essayant de le convaincre de prendre des mesures plus fortes et de faire à nouveau des États-Unis un leader mondial. En réponse, Trump a déclaré qu’il souhaitait un «bon climat», mais son administration a continué à faire reculer les garanties environnementales destinées à réduire les émissions.

En décembre, Macron a déclaré que d’autres gouvernements, dont la Chine, la Russie et l’Union européenne, dirigeraient le monde dans la réduction des émissions.

Le processus de retrait de l’Accord de Paris, qui dure depuis des années, ne se terminera qu’en novembre. Hier, Biden a tweeté que s’il remportait les élections, il rejoindrait le pacte le premier jour de sa présidence.

Le climat frappe Wall Street

Cette semaine, il a été annoncé qu’Exxon Mobil Corp. serait retiré de l’indice boursier Dow Jones Industrial Average. C’est un changement important, car Exxon était la société la plus ancienne du Dow, cotée en bourse depuis près d’un siècle.

C’est aussi le reflet de la façon dont les compagnies pétrolières ont subi un coup dur sur le plan financier au milieu des préoccupations croissantes concernant le changement climatique et en raison de la baisse de la consommation due à la pandémie.

Dans le même temps, certaines entreprises solaires et éoliennes sont devenues plus importantes que leurs concurrents des énergies fossiles. Les mêmes facteurs qui ont affaibli les entreprises de combustibles fossiles, y compris des objectifs climatiques plus agressifs, ont contribué à promouvoir les technologies d’énergie propre.

À Wall Street, les intérêts commerciaux avertissent de plus en plus la Réserve fédérale et d’autres régulateurs que le changement climatique pourrait poser un risque important pour l’économie.

Plus tôt cette année, 40 sociétés et organisations d’investissement qui gèrent plus d’un billion de dollars d’actifs ont exhorté le président de la Fed, Jerome Powell, à prendre des mesures. Ils l’ont averti que «les menaces climatiques ont le potentiel de s’aggraver d’une manière que nous ne comprenons pas encore, avec des impacts désastreux comme nous n’avons jamais vu auparavant.»

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.