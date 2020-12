Une femme subit un test COVID-19 dans une installation temporaire près d’une station de métro à Séoul, Corée du Sud, le 17 décembre 2020. REUTERS / Kim Hong-Ji

L’Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA, selon son acronyme en anglais) a confirmé ce lundi 24 nouveaux décès dus au coronavirus, atteignant ainsi son nouveau maximum quotidien.

Au total, 698 personnes sont décédées dans le pays du COVID-19 depuis le début de la pandémie. Au cours des dernières 24 heures, 926 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui représente une légère diminution par rapport aux jours précédents, le pays dépassant le millier d’infections quotidiennes.

La KDCA a détaillé que sur les 926 cas enregistrés ce lundi, 892 sont de transmission communautaire et 34 sont importés, la plupart en provenance des États-Unis, mais aussi de Russie, ou d’Allemagne. Au total, il y a 50 591 cas cumulés, dont 5 116 provenant de l’étranger.

A cette occasion, Séoul a enregistré 327 cas, la province voisine de Gyeonggi en a ajouté 237 autres positifs, tandis qu’Incheon, dans le nord-ouest de la Corée du Sud, a enregistré 85 infections.

Le nombre de personnes qui ont pu se remettre la maladie est passée ce lundi à 35155.

Un soldat sud-coréen dans une combinaison de protection surveille les personnes qui attendent en ligne pour être testées pour le COVID-19 dans une installation temporaire près d’une station de métro à Séoul, en Corée du Sud, le 17 décembre 2020. REUTERS / Kim Hong-Ji

Pour sa part, le Premier ministre sud-coréen Chung Sye Kyun a annoncé que l’intention du gouvernement était de lancer le processus de vaccination pour le premier trimestre de 2021, bien que pour l’instant, ils n’aient scellé que des accords d’achat avec le pharmaceutique AstraZeneca, selon les rapports. Agence de presse Yonhap, faisant écho à une interview du diffuseur local KBC.

Les autorités ont identifié plusieurs centres pour personnes âgées, des réunions privées et des rassemblements religieux comme les principales sources d’infection ces dernières semaines. Après avoir été l’un des pays qui ont le mieux su contenir la pandémie au début de celle-ci, au cours des onze derniers jours, il a vu plus de 50000 cas enregistrés.

Bien que le gouvernement ait averti que la vague actuelle menace de saper le système médical du pays, le Premier ministre Chung Sye Kyun a exclu de passer maintenant du niveau 2.5 de distanciation sociale au niveau 3, le plus restrictif, avec lesquelles les écoles seraient fermées et les manifestations sportives et les réunions de plus de 10 personnes seraient interdites.

Avec les mesures actuelles, les rassemblements jusqu’à 50 personnes, les événements sportifs sans public et les célébrations religieuses avec un maximum de 20 participants sont toujours autorisés. En revanche, les transports publics ne peuvent pas fonctionner à plus de 30% de leur capacité, tout comme les établissements d’hôtellerie et de loisirs.

Avec des informations d’Europa Press

