SEOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Sud a enregistré plus de 500 nouveaux cas de coronavirus pour la première fois en environ huit mois.

L’Agence de contrôle et de prévention des maladies a signalé jeudi 583 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, portant le total national à 32 318, dont 515 décès.

La Corée du Sud a connu un pic d’infections depuis qu’elle a assoupli ses règles de distanciation sociale le mois dernier. Pour lutter contre la dernière épidémie, le pays a réimposé mardi des mesures strictes dans la capitale Séoul et dans d’autres régions.

Selon les archives gouvernementales, 402 des 583 nouveaux cas se trouvaient dans la région métropolitaine de Séoul, où vivent la moitié des 51 millions d’habitants du pays.

En février et mars, la Corée du Sud était le deuxième pays le plus touché par la pandémie dans le monde, seulement derrière la Chine, et la plupart des cas étaient liés à une secte religieuse. La deuxième vague est arrivée en été et avait son épicentre à proximité de la capitale.

Les autorités soulignent que la dernière épidémie est plus inquiétante car il existe de nombreuses sources liées aux écoles, aux académies privées de tutorat, aux hôpitaux et aux réunions de famille.

La Chine a signalé jeudi neuf nouveaux cas de COVID-19 dans la vaste région de la Mongolie intérieure, où les autorités ont fermé des écoles et des lieux publics, suspendu les vols et interdit les banquets et autres rassemblements.

Le foyer de l’infection était à Manzhouli, une ville de plus de 200 000 habitants située à la frontière avec la Russie. Les autorités ont ordonné des tests d’acide nucléique sur tous les résidents pour détecter de nouveaux cas après l’apparition de l’épidémie la semaine dernière. Le transport routier vers et depuis la ville a été en grande partie suspendu et les déplacements autour de la ville sont limités.

De nouvelles infections ont également été signalées dans la place financière de Shanghai et dans le port de Tianjin, dans le nord du pays, bien que l’administration nationale de la santé n’ait pas donné jeudi d’informations spécifiques sur ces villes. Selon les autorités, 12 autres cas ont été signalés parmi des ressortissants étrangers.

La Chine a presque complètement éradiqué les transmissions locales grâce à des mesures de confinement, le suivi des cas et l’utilisation quasi universelle des masques. Actuellement, 306 personnes sont répertoriées comme malades du COVID-19, tandis que 321 autres sont en observation pour un test positif sans symptômes. La Chine a signalé un total de 86 490 infections et 4 634 décès dus au coronavirus.

Six membres de l’équipe de cricket du Pakistan ont été testés positifs pour le virus en Nouvelle-Zélande et sont en quarantaine.