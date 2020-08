La dernière épidémie en Corée du Sud est liée à une église

La Corée du Sud, un pays considéré comme un modèle pour sa réponse au Covid-19, est au bord d’une nouvelle épidémie à l’échelle nationale, selon des responsables.

La dernière épidémie de cas de coronavirus centrée autour d’une église presbytérienne de droite s’est propagée pour la première fois aux 17 provinces du pays.

Chaque jour apporte un nouveau total de virus à trois chiffres.

Les règles de distanciation sociale ont été renforcées. Les masques sont désormais obligatoires à Séoul. Le gouvernement envisage également de fermer les écoles et les entreprises.

Les experts en maladies infectieuses du pays ont appelé le gouvernement à intensifier encore les mesures de distanciation sociale, avertissant que « les lits d’hôpitaux se remplissent rapidement et que le système médical approche de ses limites ».

Les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) ont admis qu’environ 20% de tous les nouveaux cas sont d’origine inconnue – malgré le système efficace de recherche des contacts du pays qui peut retrouver environ 1000 patients potentiellement infectés en une heure.

La lutte de la Corée du Sud contre Covid-19 a commencé en février après une épidémie dans un culte chrétien appelé l’église Shincheonji de Jésus dans la ville de Daegu, à environ 200 km au sud de Séoul. En quelques semaines, l’épidémie était sous contrôle.

Mais les choses sont différentes cette fois.

Méfiance et théories du complot

La majorité des nouveaux cas sont tous proches de la capitale, très peuplée, qui compte plus de 10 millions de personnes.

Et l’une des plus grandes préoccupations est que de nombreux fidèles d’extrême droite qui sont potentiellement infectés pensent que le virus a été implanté dans le cadre d’un complot visant à le fermer.

Beaucoup refusent d’être contactés, et encore moins d’être testés.

Et il y a aussi un autre facteur de risque majeur. Les membres infectés de l’église de Shincheonji étaient pour la plupart jeunes – dans la vingtaine. Mais l’épidémie actuelle affecte un groupe d’âge beaucoup plus âgé.

Les membres de l’église de Sarang Jeil, qui se traduit approximativement par «L’amour d’abord», sont des conservateurs de droite et soutiennent que le président Moon Jae-in est un communiste et une marionnette de la Chine et de la Corée du Nord.

Avant l’épidémie de coronavirus, ils se rassemblaient par centaines dans le centre de Séoul chaque samedi pour se rallier bruyamment et passer devant la Maison bleue pour dénoncer le dirigeant sud-coréen.

L’un des pasteurs de l’église, Lee Hae-suk, a dit à mes collègues de . la semaine dernière – après avoir été testée positive au virus – qu’il s’agissait d’un complot visant à « tuer l’église de Sarang Jeil en augmentant le nombre de cas confirmés ».

Lorsqu’on lui a demandé qui, selon elle, était derrière le «complot», elle a répondu: «Moon Jae-in».

La Corée du Sud a jusqu’à présent été considérée comme une réussite

Le pasteur controversé Jun Kwang-hoon a publié une déclaration sur YouTube affirmant qu’il avait « cinq indices différents selon lesquels une terreur virale s’était faufilée à travers l’église de Sarang Jeil ».

D’autres membres ont affirmé qu’il avait été propagé par des bouteilles contaminées de désinfectant pour les mains. Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, un porte-parole de l’église a affirmé que des sympathisants pro-nord-coréens s’étaient infiltrés dans l’église et avaient délibérément propagé le virus.

Les théories du complot compliquent la tâche des traceurs de contacts sud-coréens. Au total, plus de 875 membres ont jusqu’à présent été testés positifs, mais les responsables de la santé estiment que des centaines d’autres pourraient être infectés et potentiellement propager Covid-19 à d’autres.

Les membres de l’Église ont pris part à un grand rassemblement le 15 août dans le centre de Séoul avec des dizaines de milliers d’autres, dont la plupart avaient plus de 50 ans.

Environ 200 personnes ont maintenant été testées positives pour le virus après le rassemblement.

Le gouvernement a dit qu’il avait demandé à l’église une liste complète des membres qui étaient présents, mais ils ne l’ont pas obtenue.

Cela a conduit la police à demander un mandat de perquisition vendredi soir. Ils ont finalement fait une descente au siège de l’église pour trouver une liste complète des noms des membres afin d’essayer de les contacter.

L’église nie ces accusations.

« L’église Sarang Jeil et le pasteur Jun Kwang-hoon se sont conformés aux mesures de prévention du gouvernement actuel », a déclaré l’avocat Kang Yeon-jae. « Nous avons fermé l’église dès qu’il y avait un cas confirmé. Nous avons dit à tous les membres de l’église de ne pas aller à l’église et de se faire tester pour le virus. »

Mais les médias nationaux ont montré des images de ce qu’ils prétendent être des membres d’église criant et jurant contre des traceurs de contact.

Pendant ce temps, le virus continue de se propager, y compris parmi sept policiers qui étaient au rassemblement du 15 août pour maintenir l’ordre.

Les églises de tout le pays ont été invitées à organiser des services en ligne dimanche, mais le gouvernement de la ville de Séoul a déclaré que 17 ne se sont pas conformés.

Le président Moon a appelé à des sanctions pour ceux qui font délibérément obstacle aux mesures anti-virus, y compris ceux qui mènent des «campagnes de désinformation généralisées».

Le pic est encore à venir

De nouveaux cas de virus avec des voies d’infection inconnues continuent d’apparaître et les responsables de la santé intensifient les avertissements et la préparation d’une épidémie dans le pays.

Le directeur du KCDC, Jeong Eun-kyeong, a déclaré que le pic de cette épidémie n’était pas encore venu.

Aujourd’hui, elle a supplié les gens de se conformer aux mesures de distanciation sociale pour maintenir les taux d’infection aussi bas que possible.

«Veuillez rester à la maison et porter un masque si vous sortez. Rejoignez-nous une fois de plus dans cette campagne de distanciation sociale afin que nous puissions continuer à éduquer nos étudiants, soutenir notre économie locale et empêcher le système médical de s’effondrer. Et pour que nous éloignez nos patients du danger. «

Le Dr Ju Young-Su du Centre médical national de Séoul nous a dit que son objectif était de maintenir le taux de mortalité aussi bas que possible. Son travail consiste à attribuer des lits critiques aux patients. Il se prépare au pire des cas: le rassemblement aurait pu infecter plus de 2000 personnes.

« Les équipes médicales coréennes feront tout leur possible pour les maintenir tous en vie », nous a-t-il dit.

Au total, 309 personnes sont décédées en Corée du Sud des suites d’un coronavirus. L’un des plus bas taux de mortalité au monde.

Ce pays a été bien préparé. Il dispose d’un système de test, de suivi et de traçabilité renommé.

Pendant des mois, les responsables de la santé ont réussi à éliminer les petits groupes et à empêcher le virus de se propager.

Mais cette dernière épidémie montre à quel point le coronavirus peut être difficile à contenir. Le nombre de cas est encore beaucoup plus faible qu’ailleurs dans le monde, mais la peur et l’alarme à Séoul sont plus élevées que jamais.

Cela pourrait s’avérer être le plus gros test Covid-19 de Corée du Sud à ce jour.