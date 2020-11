Les autorités sud-coréennes ont demandé aujourd’hui aux citoyens de minimiser leurs interactions sociales pour arrêter la troisième vague d’infections au COVID-19 auxquelles le pays est confronté, le jour même où de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur à Séoul pour enrayer la virus. . / EPA / YONHAP / Archives

Séoul, 24 novembre . .- Les autorités sud-coréennes ont demandé aujourd’hui aux citoyens de minimiser leurs interactions sociales pour arrêter la troisième vague d’infections au COVID-19 auxquelles le pays est confronté, le jour même où de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur à Séoul pour arrêtez le virus.

“Pour briser la chaîne des infections et prévenir la pandémie au niveau national, les gens devraient minimiser les contacts avec les autres dans leur vie quotidienne”, a déclaré le deuxième vice-ministre de la Santé, Kang Do-tae, lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

Au cours de l’événement, il a été expliqué que 60% des nouveaux cas détectés provenaient de réunions de famille et d’amis, ce qui complique les tâches pour arrêter la propagation du virus.

Kang, dans des déclarations recueillies par l’agence de presse Yonhap, a également déclaré que “les infections chez les personnes de moins de 40 ans ont également augmenté, car beaucoup d’entre elles ne présentent pas de symptômes graves et continuent de mener de nombreuses activités quotidiennes, ce qui complique la lutte contre le virus, déjà endommagé par le froid. “

Parce que les citoyens passent plus de temps à l’intérieur en raison de la baisse des températures, les cas dans le pays asiatique ont augmenté le mois dernier.

Aujourd’hui, la Corée du Sud a signalé 349 nouvelles infections au COVID-19, dont 320 domestiques, dont 217 correspondent à la région de la capitale, la zone la plus peuplée du pays qui a concentré la majorité des infections et qui est aujourd’hui entrée au niveau 2 des restrictions pour favoriser la distanciation sociale.

Le niveau 2 (troisième étape sur un total de 5) interdit les réunions de plus de 100 personnes, interdit l’exploitation de lieux de vie nocturne et oblige les restaurants à cesser de servir les clients sur les lieux après 21h00, en admettant uniquement commandes à emporter ou à domicile.

Dans le même temps, les cafés ne peuvent gérer que les commandes à emporter et les stades sportifs n’acceptent que 10% de la capacité.

Les autorités ont avancé l’activation des restrictions afin de protéger la célébration de l’examen de sélectivité le 3 décembre.

Près d’un demi-million d’étudiants passeront le test académique cette année, considéré comme une priorité nationale.

Le pays d’Asie, qui à aucun moment n’a imposé de confinements ou de frontières fermées, est l’un de ceux qui ont le mieux géré la pandémie.

À ce jour, il y a 31 353 infections (14,2% importées) et 510 décès, soit un taux de mortalité de 1,62%.