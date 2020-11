Par Heekyong Yang

SEOUL, 14 novembre (.) – La Corée du Sud a signalé 205 nouveaux cas de coronavirus vendredi à minuit, dépassant la barre des 200 pour la première fois depuis septembre, a annoncé samedi l’Agence nationale de prévention et de contrôle des maladies (KDCA). .

Parmi les cas, 166 étaient de transmission nationale et 39 étaient importés. Plus de 65% des cas transmis localement provenaient de Séoul et de la province de Gyeonggi, une région densément peuplée près de la capitale.

La Corée du Sud a commencé à infliger des amendes aux personnes qui ne portent pas de masque en public vendredi, lorsqu’elle a signalé 191 nouveaux cas de coronavirus.

Le président Moon Jae-in a exhorté les autorités et les gouvernements locaux à sensibiliser à la propagation du coronavirus, renforçant la surveillance étroite des directives de sécurité, telles que l’utilisation obligatoire des masques.

“Si nous baissons la garde et ignorons les mesures de quarantaine, nos emplois et notre vie quotidienne seraient menacés et d’autres dommages et souffrances pourraient en résulter”, a déclaré le président dans un message sur Facebook.

Les cas quotidiens confirmés étaient en moyenne de 122,4 cette semaine, passant de 88,7 la semaine dernière et de 75,3 la quatrième semaine d’octobre, selon le KDCA. Le dernier décompte quotidien porte le nombre total d’infections du pays à 28 338 avec 492 décès, selon le KDCA.

Le gouvernement est en pourparlers avec les fabricants mondiaux de médicaments sur d’éventuels vaccins et cherche à assurer l’approvisionnement de 60% de sa population cette année. (Reportage de Heekyong Yang; édité en espagnol par Janisse Huambachano)