Luis Videgaray

L’ancien chef du ministère des Finances et du Crédit public (SHCP), Luis Videgaray Caso, rejeté le accusations fait par la défense de Rosario Robles à propos de son supposé participation au Master Scam.

Grâce à un lettre Diffusé ce mardi après-midi sur son compte Twitter, l’ancien secrétaire aux relations extérieures (SRE) a indiqué que le désespoir de Robles Berlnga de retrouver sa liberté ne peut justifier les mensonges.

Je regrette profondément que Rosario Robles ait choisi de m’accuser sans motif pour tenter de libérer sa situation juridique (…) le désespoir ne peut être une justification pour mentir et incriminer des innocents. Cela ne doit pas être le moyen d’obtenir la vérité

(Capture d’écran: Twitter)

Cette réponse du «bras droit» considéré de l’ancien président du PRI Enrique Peña Nieto (2012-2018), intervient après la défense de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramirez , a annoncé que son client chercherait à être un témoin collaborateur du bureau du procureur général (FGR) pour prouver que Videgaray Caso a détourné des ressources publiques en faveur des campagnes électorales du PRI, y compris le processus de 2018, auquel José Antonio Meade Kuribeña a participé.

«C’est complètement faux et donc dépourvu de tout soutien. Rosario Robles pourra dire beaucoup de choses, mais ce qu’elle ne pourra pas faire, c’est prouver des mensonges. Je n’ai eu aucune participation directe ou indirecte dans le soi-disant Master Scam et encore moins ai-je bénéficié de ce prétendu mécanisme », a-t-il déclaré.

Il a souligné qu’en tant que chef du SRE – année 2018 – il n’avait aucun pouvoir sur les ressources d’autres agences.

“Il est absurde d’essayer de s’impliquer dans un prétendu détournement de ressources d’autres secteurs du gouvernement à des fins illicites en 2017 et 2018”, a déclaré aujourd’hui l’universitaire.

Il a conclu en notant que la stratégie présentée par Robles Berlanga et son équipe de défense est “fausse et immorale” et qu’elle ne contribue en rien à la lutte contre la corruption menée par le président López Obrador.

Videgaray a indiqué qu’il est prêt à répondre à l’appel de l’autorité compétente et “ainsi contribuer à clarifier la vérité”.

Il a dit que “le mécanisme à la mode du” Je me sauve en blâmant Videgaray “a une limite, et cette limite est la vérité et la loi”

Il est à noter que le texte de l’ancienne secrétaire provient de Cambridge, Massachusetts, où Videgaray collabore avec le MIT sur un projet d’intelligence artificielle.

Plus d’informations en développement.