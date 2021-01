Le designer Jorge Rey à la clôture du salon avec les mannequins Alexia Toumikian et Vicky Ramos

Dans le cadre de la troisième édition du Expérience de la mode Costa du Partido de La Costa, le designer de Rufino, le jeune et talentueux Jorge Rey, présenté trente dessins impétueux. La deuxième journée de l’événement mode le plus attendu a réuni de grands artistes dans les grands espaces de la fête côtière dans une proposition magnanime. Des robes et des costumes majestueux ont transporté les personnes présentes dans le merveilleux “King world”.

Le volume et la couleur sont des marques déposées des créations de Rey

«J’ai un designer en tête, mais l’idée doit être directement fusionnée avec un lieu qui a également pensé, cela se produit naturellement. Je vois le lieu et je vois le créateur, ou je vois le créateur et ici je trouve une place pour lui », explique-t-il Alexia toumikian, modèle et organisateur, sur la façon dont la proposition originale a été conçue. L’événement vous invite à vivre une expérience multisensorielle qui englobe tous les sens.

Une fois de plus, les robes longues et brodées étaient les protagonistes de la collection

Les détails sont tout

Une explosion de détails a été forgée dans chaque vêtement. L’élégance des tons noir, or et argent, et la force des couleurs comme le vert et le rouge, sont entrées dans un podium situé dans un lieu qui accompagnait parfaitement l’empreinte de l’artiste.

«Alexia m’a dit ‘Je vais te trouver une place, qui va avec toi et avec ton esthétique, c’est celle qui a été choisie.’ Quand il m’a parlé de l’idée, nous avons eu un appel vidéo de quatre heures et cela semblait être une proposition incroyable. Avoir cet espace pour montrer mon art est incroyable, c’est toujours un plaisir de venir ici pour faire des défilés. Je remercie la Costa Fashion Experience pour avoir montré ce que je fais, pour montrer mon art, ce qui, pour moi, est le plus important », a commenté le créateur.

Les costumes sur mesure, un basique dans la garde-robe de toute femme moderne

Obsession

Pour Jorge Rey, cette collection représente “un déjá vú constant sur la perfection, les volumes et tout ce qui obsède tout le monde”.

Chaque vêtement a été méticuleusement confectionné dans le style des ateliers parisiens de la Haute Couture, un travail 100% fait à la main dans des genres luxueux qui proviennent du créateur minutieux, méticuleux et exigeant.

Jorge Rey et Fabián Medina Flores en avant-première du défilé

Couleurs stridentes, coupes ambitieuses et étincelles distinctives Ils ont donné aux présents un laissez-passer pour un monde d’illusion où l’obstination à la perfection a révélé l’identité de Rey.

Mariano Caprarola présent à La Costa Fashion Experience

Une esthétique de la tête aux pieds accompagnait les mannequins qui portaient des coiffures au volume gourmand entre les mains du staff Glow Peluqueria et en collaboration avec Silkey Mundial.

Consultant mode Fabián Medina Flores avec Alexia Toumikian

A la clôture du spectacle, Alexia Toumikian portait un robe brodée par 20 personnes qui ont passé 480 heures dans le cadre. Ce travail artisanal était entièrement fabriqué dans notre pays.

Alexia Toumikian a clôturé le défilé avec une robe brodée 480 heures dans le cadre

Naomi Preizler Il était également présent pour ajouter le vertige à la journée. Pablo Ramírez, Fabián Medina Flores et Mariano Caprarolainexorable si l’on parle de mode, ils ont été encouragés à cette aventure dans le parc d’attractions qui, à la fin du défilé et dans toute sa splendeur, les a invités à visiter chaque recoin de leurs jeux avec le public lors d’une journée inoubliable et ludique.

Silkey Mundial a accompagné la présentation de “Obsessionality” avec ses produits

Le deuxième rendez-vous obligatoire de cette troisième édition qui parcourt des paysages côtiers hypnotisés ceux convoqués.

Naomi Preizler a mis l’événement en musique

Le prochain jour de La Costa Fashion Experience aura lieu le jeudi 28 janvier dans un endroit qui ne sera révélé qu’à la dernière minute.

Vicky Ramos dans un costume brodé Haute Couture

Sur une passerelle de 70 mètres, ils seront Claudio Cosano, Benito Fernandez, Silkey, Rosarito, Pepe Tete, Veronica de la Canal et Marcelo Senra, entre autres.

Fabian Medina Flores sera en charge de la conduite de l’événement.

Fabián Medina Flores et le designer Pablo Ramirez

Expérience de la mode La Costa 2021, l’un des appels les plus attendus pour des référents multiculturels, placé avec votre premier rendez-vous l’accent mis sur un nouveau dynamisme créatif pour le monde du design, de manière audacieuse. La proposition combine le traditionnel du Partido de La Costa avec l’avant-garde des personnages présentés, devenant ainsi une expérience qui accueille des scénarios locaux imposants et tout le talent de ceux qui sont convoqués. Pablo Ramirez Ainsi, il a lancé un podium majestueux où il a présenté «Les pèlerins».

Sur le podium Rey, les couleurs métalliques, les détails brodés et une explosion de volume dans chaque vêtement se sont démarqués.

Par Rocío Kalenok

Crédits photo: Aix Peralta @photobyaix et Valentina Marozzi @valumarrozi

