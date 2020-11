L’hommage dans l’Obélisque: les fans ont été convoqués à partir de 18 (Gustavo Gavotti)

La mort de Diego Maradona ce fut un coup de grâce pour le football et le sport argentins du monde entier. La star a subi un arrêt cardiorespiratoire à son domicile du quartier de Villa Nueva, dans la ville de Tigre, alors qu’il était couché. Et cela a cédé la place à la légende. Presque aussitôt, Boca (un club dans lequel Diez est une idole et avec lequel le Métropolitain de 1981 a gagné) a demandé le report du match contre l’Inter de Porto Alegre qui devait jouer ce soir, pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores. Conmebol a accepté et a réussi le match à sens unique du 2 décembre.

De plus, il y a eu une minute de silence dans les rencontres des compétitions internationales qui ont suivi leur cours, tant au niveau sud-américain qu’en Europe. Une foule s’est rassemblée à l’Obélisque, au stade Argentinos Juniors (où il a fait sa présentation dans l’élite) et à la Bombonera. De plus, les stades argentins ont accepté d’illuminer leurs tours à 22 heures en souvenir de leur numéro historique.

L’impact a également conduit à renommer le tout nouveau tournoi de première division argentine. «En hommage à l’inoubliable capitaine de l’équipe nationale argentine, la Coupe de la Ligue professionnelle sera rebaptisée Diego Maradona. #Diego Eterno “, a été la déclaration publiée par l’entité avec des bureaux à Puerto Madero via les réseaux sociaux.

C’est précisément dans ce concours que Maradona a fait sa dernière apparition publique. Pour son 60e anniversaire, vendredi 30 octobre, Gimnasia y Patronato a ouvert l’action dans la forêt. Et dans le précédent, l’AFA et la Ligue lui ont donné une reconnaissance, avec la présence de leurs présidents, Claudio Tapia et Marcelo Tinelli. C’est là qu’une image fragile et inquiétante de l’ancien capitaine de l’Albiceleste a pu être observée. Le lundi suivant, il a été admis et les études ont révélé l’hématome sous-dural pour lequel il a été opéré.

Puis vint le traitement pour le retrait, le transfert à la maison d’El Tigre et la récupération, qui semblaient favorables, jusqu’à ce que son corps dise que ce n’est plus. Mais son héritage footballistique est écrit à l’encre indélébile. Et son nom sera également gravé sur la Coupe de la Première Division.

Le jour de l’hommage au stade de Lobo (Demian Alday Estevez / Pool via . / File Photo)

JE CONTINUE DE LIRE:

C’était les dernières minutes de Diego Maradona avant de mourir

Le geste de Marcelo Gallardo avec l’équipe de River lors de la première séance d’entraînement après la mort de Maradona

Les hommages les plus émouvants à Diego Maradona sur les réseaux sociaux

C’est ainsi que les principaux portails du monde reflètent la mort de Diego Maradona: “Il a laissé un génie”

Jorge Valdano a été ému en pleine transmission en se souvenant de Diego Armando Maradona

Puebla, León, América, Tigres, Cruz Azul, Pachuca et Pumas rejoindront le monde en pleurant le départ de la star argentine; Ils se souviendront du souvenir du champion du monde au Mexique 86 et ancien entraîneur des Dorados de Sinaloa

Puebla, León, América, Tigres, Cruz Azul, Pachuca et Pumas rejoindront le monde en pleurant le départ de la star argentine; Ils se souviendront du souvenir du champion du monde au Mexique 86 et ancien entraîneur des Dorados de Sinaloa

PLUS DE NOUVELLES