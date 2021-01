À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 janvier, la Coupe du monde de handball se jouera en Egypte

Dans un contexte atypique dû à la pandémie de coronavirus, cet après-midi Le XXVII Championnat du monde de handball masculin débutera en Egypte avec le parti que le local et le Chili joueront dans un match correspondant au groupe G, à 14h00 en Argentine.

L’équipe argentine de handball, également connue sous le nom de Les gladiateurs et commandée par l’espagnol Manolo Cadenas, elle arrive avec confiance et l’espoir de pouvoir livrer le coup d’État souhaité. Le grand objectif est d’entrer dans le top 8 pour la première fois de son histoire, ce qui signifierait dépasser son meilleur record: 12e en Suède 2011 et au Qatar 2015

Les champions panaméricains de Lima 2019, qui ont aussi l’esprit tourné vers les Jeux olympiques de Tokyo, composent le groupe D avec le Danemark (champion du monde actuel), Bahreïn (Finaliste asiatique) et République démocratique du Congo.

Malgré l’inactivité prolongée due au COVID 19, les gladiateurs arrivent avec le tournage de ce tournoi, puisqu’ils ont joué le tournoi international en Tunisie et le tournoi de Noël en Russie, où ils sont tombés par le minimum devant les locaux et ont gagné pour la première fois de leur histoire. En Espagne.

L’Argentine vient de battre l’Espagne pour la première fois (. / EPA / SERGEI ILNITSKY)

La grande figure de l’ensemble albiceleste est Diego Simonet, au cœur du puissant Montpellier de France. El Chino, en charge de la gestion des cordes en attaque avec son frère Sébastien, a été le vainqueur et MVP de la finale de la Ligue des champions 2018.

Bien qu’il ait été initialement annoncé qu’il pourrait y avoir des spectateurs aux matchs (30% de capacité), tout a changé ces derniers jours en raison d’une épidémie de cas de coronavirus en Égypte. “Les jeux se dérouleront à huis clos par mesure de précaution pour lutter contre le COVID-19”, a annoncé l’organisation.

La presse qui veut couvrir le rendez-vous en personne doit être accréditée et protégée dans une «bulle». Cette bulle comprend un confinement tout au long du tournoi dans des hôtels choisis par l’organisation et un test PCR toutes les 72 heures, entre autres, pour un prix compris entre 200 et 230 euros par jour que chaque média doit payer.

Groupes:

Les 8 groupes de la Coupe du monde de handball Egypte 2021

Groupe A: Allemagne, Hongrie, Uruguay et Cap-Vert

Groupe B: Espagne, Tunisie, Brésil, Polinia

Groupe C: Croatie, Qatar, Japon, Angola

Groupe D: Danemark, Argentine, Bahreïn et République démocratique du Congo

Groupe E: Norvège, Autriche, France et Suisse (à la dernière minute ont remplacé les États-Unis, qui ont été détruits par une épidémie de COVID-19)

Groupe F: Portugal, Algérie, Islande et Maroc

Groupe G: Suède, Égypte, Chili et Macédoine (la dernière minute a remplacé la République tchèque, qui a été déclassée en raison d’une épidémie de COVID-19)

Groupe H: Slovénie, Biélorussie, République de Corée et RHF (Russie)

Système de compétition:

Le rendez-vous de la Coupe du monde égyptienne de handball 2021

Cette édition du concours aura un format innovant, puisqu’elle comptera 32 représentants répartis en 8 zones de quatre sélectionnées (avant que 24 équipes s’affrontent).

Dans la phase de groupes, ils affronteront tout le monde contre tout le monde et les trois premiers de chaque zone passeront à la phase suivante, où ils feront glisser leur score. Ce dernier concourra dans la soi-disant Coupe du Président pour les positions 25 et 32.

L’Argentine, qui a de sérieuses chances d’avancer bien positionnée à l’autre tour, se heurterait aux trois meilleurs du Groupe C (Croatie -Deuxième d’Europe-, Qatar -Champion d’Asie-, Japon et Angola).

Match argentin:

15 janvier:

Argentine-Congo

Stade: Salle de sport du stade du Caire

Heure: 14

Télévision: DirecTV

17 janvier

Argentine-Bahreïn

Stade: Salle des sports du stade du Caire

Heure: 14

Télévision: DirecTV

19 janvier:

Danemark-Argentine

Stade: Salle des sports du stade du Caire

Heure: 16h30

Télévision: DirecTV

L’équipe argentine:

Les gladiateurs rêvent de faire l’histoire en Egypte (@seba_simon)

Archers: Leonel Maciel (Incarlopsa Cuenca, Espagne), Agustín Forlino (Sedalo) et Juan Bar (municipalité de San Fernando).

Extrêmes: Federico Fernández et Ignacio Pizarro (municipalité de San Fernando), Santiago Baronetto (Villa de Aranda, Espagne) et Ramiro Martínez (Liberbank Cantabria Sinfin, Espagne).

Côté: Pablo Simonet, Pablo Vainstein et Federico Pizarro (Incarlopsa Cuenca, Espagne), Nicolás Bonanno (Bidasoa, Espagne), Guillermo Fischer (Anaitasuna, Espagne), Manuel Crivelli (Nice, France) et Santiago Canepa (Taubaté, Brésil).

Centrales: Diego Simonet (Montpellier, France), Sebastián Simonet (SAG Villa Ballester) et Pedro Martínez (Ademar de León, Espagne).

Pivots: Gonzalo Carou (Fertiberia Puerto Sagunto, Espagne), Lucas Moscariello (Incarlopsa Cuenca, Espagne) et Gastón Mouriño (Quabit Guadalajara, Espagne).

Personnel d’encadrement: Manuel Cadenas (entraîneur), Guillermo Milano (deuxième entraîneur), Carlos Marino (médecin) et Guillermo Cazón (entraîneur physique).

Lieux:

Les stades de la Coupe du monde de handball en Egypte, prêts à accueillir l’événement maximum (REUTERS / Shokry Hussien)

Stade sportif du Caire (capacité pour 17 mille personnes).

Salle de sport du stade du Caire (Capacité de 7500 – a été construite l’année dernière pour mener à bien ce concours).

Centre sportif Borg Al Arab à Alexandrie (capacité pour 5000 – créé en 2020 spécialement pour ce tournoi-).

Complexe sportif Dr Hassan Moustafa à partir du 6 octobre (capacité pour 5200 – créée l’an dernier pour ce championnat-).

Télévision:

DirecTV Sport

