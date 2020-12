Conférence de presse Gallardo

River continue de marquer l’histoire avec Marcelo Gallardo. Son équipe figurait parmi les quatre meilleures de la compétition internationale maximale pour la quatrième fois consécutive (cinq des six dernières – il ne pouvait pas en 2016-). Hier soir, il a battu Nacional de Uruguay 6-2 dans le Central Park de Montevideo grâce aux buts de Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, Bruno Zuculini et Rafael Santos Borré à trois reprises.

Malgré le 2-0 du match aller des Libertadores de América, la Doll a souligné lors d’une conférence de presse à quel point l’aspect mental était essentiel pour cet engagement. “Ce n’était pas un match facile, nous sommes venus jouer avec concentration et concentration. Nous avions une bonne posture. L’expulsion du gardien de Nacional nous a ouvert la voie, les buts sont venus et nous avons géré le match. Puis on a un peu baissé et on leur a permis de marquer un but, mais l’équipe a très bien joué, ils se sont bien montrés et ont beaucoup marqué ».

L’entraîneur a également fait l’éloge le cadeau de Jorge Carrascal, qui était en charge de l’ouverture du jeu: «Maintenant, il est prêt à jouer. Parfois c’est le cas et parfois non. Je crois que lorsqu’un joueur peut me donner quelque chose que l’équipe n’a pas pu trouver, sa qualité technique, sa fantaisie dans le jeu et que j’avais besoin de lui pour être en forme, il a commencé à le montrer avec le match de jeudi dernier. Il a prouvé qu’il n’avait pas tort il gagne en confiance, en minutes et assume ce jeu dont l’équipe a besoin avec plus de continuité. Il a montré qu’il était un joueur différent».

Marcelo Gallardo continue de marquer l’histoire à River (Photo REUTERS / Raul Martinez)

“Nous jouons avec une approche différente. sachant que nous étions à un pas d’un nouveau semi-continental, ce qui n’est pas facile, et qu’il nous fallait retrouver la conviction, ce fonctionnement collectif et cela nous a permis la différence que nous avons faite aujourd’hui. Ils ont compris que la série n’était pas définie», A exprimé le DT sur la clé de cette victoire en territoire uruguayen.

Le prochain rival de l’équipe de Núñez sera Palmeiras du Brésil, une équipe qui vient de quitter Delfin de l’Équateur et Libertad du Paraguay sur la route et qui n’a pas encore connu la défaite dans le tournoi. «Il faut jouer les matchs, nous tous qui allons disputer les demi-finales d’une Coupe comme celle-ci le sera parce qu’ils méritent d’être là et nous devrons montrer la différence dans une série qui sera complexe. Nous jouerons avec une équipe invaincue comme Palmeiras, faisant preuve d’une bonne solidité et d’une attaque puissante. Nous allons affronter un rival qui sera très égal », a-t-il analysé.

Pour clore, Gallardo n’a pas hésité lorsqu’on lui a demandé si cette édition des Libertadores est la plus difficile en raison de ce qui est vécu dans le monde par le coronavirus. “Je crois que oui. Dans le contexte où nous devions tous vivre, penser que lorsque nous sommes restés cinq mois sans entraînement et que nous sommes revenus après cette période, il était difficile de penser que nous pourrions être à nouveau dans cette position. Malgré cela, il y avait beaucoup d’efforts pour être de la meilleure façon possible et aujourd’hui une demi-finale sera jouée à nouveau. C’est une fierté. C’est beaucoup d’efforts qui sont faits. Les joueurs ont compris que dans un club comme River, il n’est pas nécessaire de s’installer et d’essayer. Il en parle très bien », a-t-il déclaré.

