La Cour a décidé que le gouvernement de Formose serait émis en moins de 15 jours

La Cour suprême de justice de la nation il s’est prononcé contre Gildo Insfrán et en faveur des populations bloquées de Formose qui ne pouvaient toujours pas retourner dans leur province depuis le début de la pandémie. Amnesty International a dénoncé que plus de 7 500 personnes réclamaient leur retour dans leurs foyers alors que les autorités locales ne le permettaient pas.

«La Cour décide: d’ordonner à la Province de Formose d’arbitrer les moyens nécessaires pour garantir une entrée effective sur le territoire provincial, avec le respect des mesures sanitaires qu’elle juge pertinentes, de tous les citoyens qui l’ont demandé, dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter de la date de la date, en adaptant le programme aux orientations constitutionnelles visées aux considérants précédents “, maintient l’arrêt de la Cour auquel il a eu accès Infobae.

Au cours des derniers jours, les questions étaient devenues Gildo Insgrán, Gouverneur de Formose, et les autorités de son gouvernement qui Ils ont rejeté pendant huit mois le retour de milliers de Formoseños et Formoseñas bloqués dans d’autres provinces après la déclaration de l’urgence sanitaire due au COVID-19.

Ces refus étaient encadrés dans le Programme d’entrée ordonnée et gérée Formosa, qui réglementait – par une série d’exigences – l’entrée des Formosans qui se trouvaient dans d’autres parties du pays.

La Cour, avec la signature de ses cinq membres, a considéré que dans ledit programme “La durée de sa validité ou les mesures qui y sont prévues n’ont pas été définies, et rien n’indique non plus pendant combien de temps les restrictions au droit de circuler librement seront prolongées.Ce droit est particulièrement reconnu dans la Constitution nationale et dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme susmentionnés ».

Pendant cette période, comme l’a dénoncé Amnesty International, beaucoup ont dû dormir sur la route et étaient même à l’air libre dans d’autres provinces en raison du manque de ressources pour rentrer et n’étant pas certain que la police de Formose les laisserait entrer.

La Cour suprême a également fondé sa décision sur le fait que «bien que les pouvoirs dont dispose la province de Formose pour établir sur son territoire, les mesures de prévention qu’elle juge appropriées ne peuvent être ignorés – dans le contexte de la situation d’urgence sanitaire particulière de effets mondiaux qui se produisent -, Ces pouvoirs doivent être exercés de manière raisonnable et toujours dans le respect des normes constitutionnelles.».

Plus de 7500 personnes de Formose se sont retrouvées bloquées et n’ont pas pu rentrer

Et ils ont ajouté: “Sans préjudice de la reconnaissance des objectifs de protection de la santé publique poursuivis par le Programme pour le revenu ordonné et géré, la vérité est qu’en fait, les restrictions imposées par les autorités locales échouent au test du caractère raisonnable qui établit l’article 28 de la Constitution nationale, en supprimant les libertés individuelles au-delà de ce qui est tolérable, comme il ressort du troisième considérant précédent. Sans faire obstacle à cette conclusion, l’alternative indiquée par la province d’entrée en assumant les coûts économiques (séjour à l’hôtel, nourriture, prélèvements, soins médicaux et fournitures de police) ».

Amnesty International avait sollicité l’intervention de la Cour dans plusieurs demandes officielles. Dans l’un d’entre eux, ils ont affirmé avoir reçu des plaintes «de personnes qui avaient demandé l’autorisation de revenir pendant des mois et n’avaient toujours pas reçu de réponse. Certains attendent le permis bloqués sur la route, sans accès à des conditions d’hygiène et d’hygiène adéquates et dormant en plein air. Il existe également des situations de santé urgentes qui ne peuvent pas être prises en charge ou des cas vulnérables auxquels on refuse un soutien ».

Le Ministre du Gouvernement de Formose, Jorge Gonzalez, avait déclaré que «l’un des éléments permettant d’établir une entrée ordonnée et administrée dans la province est la véritable adresse de la personne».

Cet argument a surgi après la mort de Mauro Ledesma, un garçon de 23 ans qui a été retrouvé dimanche 11 octobre par un groupe de pêcheurs dans la rivière Bermejo, frontière naturelle entre les provinces de Formose et du Chaco. Le jeune homme, qui vivait dans la ville formosane d’El Colorado, avait demandé le 25 août d’être autorisé à rentrer chez lui et à retrouver sa femme et sa fille de 3 ans, qu’il n’avait pas revus depuis début janvier. Le gouvernement de Formose ne l’a pas permis; le jeune homme chercha à traverser la rivière à la nage et mourut dans cette tentative.

JE CONTINUE DE LIRE:

Un WhatsApp désespéré et l’envie de voir sa petite fille: l’histoire du jeune homme échoué qui voulait traverser la rivière pour retourner à Formose et se noyer

Le gouvernement de Formose a accusé un juge fédéral de «déstabiliser le système de santé» pour avoir autorisé trois personnes atteintes du COVID-19 à entrer dans la province