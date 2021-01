La Cour constitutionnelle de l’Équateur a déclaré inconstitutionnel l’état d’exception en vigueur dans le pays depuis fin décembre, décrété par le président Lenín Moreno à la suite de la grave augmentation des contagions du covid-19, comme annoncé samedi.

“Cette Agence, après avoir analysé le décret exécutif n ° 1217, décide de le déclarer inconstitutionnel pour non-conformité aux normes constitutionnelles”, a publié la Cour sur Twitter.

La Cour a publié sur le réseau social la résolution qu’elle a prise lors d’une session extraordinaire tenue le 27 décembre 2020.

Moreno a décrété le 21 décembre, pour la troisième fois de l’année, un état d’exception pendant un mois qui comprenait un couvre-feu de six heures par jour, pour contenir la “sérieuse augmentation” des cas de covid-19 provoquée, selon lui , “en raison du surpeuplement ainsi que de l’exposition à une mutation plus virulente importée du Royaume-Uni.”

L’analyse des constitutionnalistes a déterminé que le président a fondé l’état d’exception «sur un risque futur possible et non sur un risque actuel, sans la base d’informations suffisantes, claires et spécifiques».

Dans la décision, il a soutenu que “puisque les états d’exception opèrent face à des circonstances actuelles et certaines, la charge de la preuve pour justifier la survenance réelle des événements n’a pas été remplie”.

La décision présidentielle a restreint la liberté de mouvement et d’association, avec un couvre-feu entre 22h00 et 4h00, heure locale (03h00 et 09h00 GMT), pendant 15 jours.

Le pays andin, avec 17,5 millions d’habitants et qui a signalé la première infection à coronavirus le 29 février, enregistre 214513 cas du nouveau coronavirus, dont 14059 décès entre confirmés et probables.

Face à la nouvelle mutation du coronavirus au Royaume-Uni, l’Équateur a décidé d’exiger des personnes de ce pays, ainsi que de l’Australie, de l’Afrique du Sud et de l’Union européenne (UE), de soumettre un test PCR négatif, réalisé jusqu’à dix jours avant le voyage.

Puis il l’a étendu à tous les voyageurs de l’étranger.

L’Équateur a levé l’état d’exception le 13 septembre après six mois d’entrée en vigueur et a assoupli les mesures de confinement qui prévoyaient des couvre-feux allant jusqu’à 15 heures par jour.

