“La cour argentine” (Editions in Dance), de Juano Villafañe

Le livre de poèmes La cour argentine d’Ediciones en Danza que je viens de présenter, est le résultat de diverses expériences poétiques vécues dans mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse. Je pourrais dire que je suis né et que j’ai vécu dans un théâtre. Mon père avait un théâtre de marionnettes appelé La Andariega, qui était une charrette tirée par des chevaux qui traversait les écoles, les rues et les places. Lors d’une des tournées théâtrales d’Amérique latine que mes parents ont faites Elba Fabregas Oui Javier Villafañe, Je suis né un jour dans la ville de Quito, en Équateur, en 1952.

Ma maison d’enfance était aussi un grand théâtre, où il y avait diverses scènes, de grandes bibliothèques, des marionnettes et des scénographies accrochées aux accolades, un atelier de peinture, des bureaux, des instruments de musique. J’ai eu une éducation familiale de type Renaissance. Mes parents m’ont appris tout le travail artistique. J’ai étudié la musique, le dessin et la peinture, j’ai fait des marionnettes et dès mon plus jeune âge j’ai commencé à écrire. J’ai aussi appris à travailler la terre, à cultiver un immense jardin et à monter à cheval.

En raison de l’activité artistique de mes parents, que ce soit à la maison ou lors de tournées, j’ai eu l’opportunité de vivre à Isla Negra avec Pablo Neruda qui m’a baptisé de vin pour me consacrer à la poésie, me chanter Violeta Parra ou apprenez à fabriquer des marionnettes avec Ariel Bufano. Ma mère a illustré Maria Elena Walsh ses premiers poèmes dans le magazine El Hogar, j’ai pu voir plusieurs fois l’émission Songs to Look que María Elena a fait avec Leda Valladares. Il y avait beaucoup d’amis de mes parents que je connaissais dans mon enfance et ma jeunesse. Dans la maison de Miguel Angel Asturias j’ai pu fréquenter Elvio Romero, Rafael Alberti, Augusto Roa Bastos. Les Asturies m’ont particulièrement amené à naviguer à travers les îles Tigre. Avec Enrique Molina, il participe à des rencontres surréalistes, avec des marionnettes, des récitals, des nuits de fête et de barbecue.

Juano Villafañe

Ce livre de poèmes rassemble toutes ces expériences poétiques que j’ai vécues dans la maison de mon enfance et lors de voyages sur notre continent. La vie de famille s’ajoute toujours dans un grand théâtre, car ma maison était un grand théâtre entouré de rivières et d’arbres. La cour argentine est née de toutes ces expériences poétiques accumulées entre les vies presque rurales, les grandes villes, les villes et les voyages. On construit à partir de la mémoire d’enfance une sorte de sédiment familial mythique d’une époque bohème argentine très productive, où les premières traditions avant-gardistes avaient été profondément enracinées dans ces générations. L’art était la vie et la vie était l’art.

À partir de ce récit poétique imaginaire et familial d’une vie artistique constante, j’organisais une série de poèmes associés à ce monde. Assidu au grand rituel de conversation qu’ont eu les artistes et intellectuels dans les années 50 et 60, je réfléchissais à cette situation pour mon travail poétique: l’utilisation écrite du mot et l’oralité du mot dans un état d’association permanent.

Il m’est venu à l’esprit d’écrire comme si je parlais à l’intérieur du poème, comme si deux personnes parlaient dans le même texte, à qui on dirige le poème et le dialogue que le poète lui-même a avec l’invité. Je ne pense pas seulement à un langage familier strict du discours quotidien, j’inclus le quotidien, ainsi que l’image ou la métaphore. Le poète parle, l’invité parle par le poète, que ce soit familièrement ou métaphoriquement, avec des images ou avec des actions.

J’ai pensé que tout est traversé d’un langage qui essaie d’être pictural, théâtral, musical, les objets en fonction dramatique, les invités représentant des personnages, la magie de la nature ou le voyage au «paradis vert». Le tout associé à cette formation artistique originale que j’ai eue avec mes parents. Le livre est comme une grande et constante conversation, comme ces rituels des rencontres où j’ai senti, enfant, que chacun racontait son rêve et que tout le monde croyait au rêve de l’autre. Capturez cet état du mot prononcé comme un mot poétique qui circule dans une mémoire constante. C’était le travail. Pour revenir parler poétiquement de ce roman de famille infini.

