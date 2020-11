Répression au Venezuela (REUTERS / Carlos Garcia Rawlins)

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a communiqué aux représentants du régime de Nicolás Maduro qu’il avait déterminé qu’il y avait «Des motifs raisonnables de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis au Venezuela».

Le procureur Chavista Tarek William Saab s’est rendu à La Haye pour tenter d’empêcher la CPI de passer à l’étape suivante du processus judiciaire. Cependant, Bensouda lui a dit qu’il l’avait déjà fait.

Le bureau du procureur de la CPI mène des examens préliminaires indépendants et impartiaux, des enquêtes et des poursuites crime de génocide, Crimes contre l’humanité, crimes de guerre et le crime d’agression.

Dans un communiqué, la Cour a rapporté que ce mercredi, Bensouda a rencontré une délégation envoyée par le dictateur Nicolás Maduro, qui comprenait Saab et le Médiateur du Venezuela, Alfredo Ruiz.

Selon la CPI, ladite réunion a fourni au Bureau «l’opportunité d’échanger avec la délégation de la République bolivarienne du Venezuela sur une série d’aspects liés au processus d’examen préliminaire et sur la statut des deux examens préliminaires séparé par le Bureau en ce qui concerne le Venezuela (“Venezuela I” et “Venezuela II”), initié en février 2018 et février 2020, respectivement. “

Concernant la situation de Venezuela I, Bensouda a informé la délégation vénézuélienne que le parquet «avait achevé son analyse de la question et a déterminé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour avaient été commis au Venezuela. À cet égard, le Bureau a demandé des informations sur les procédures internes pertinentes et leur conformité avec les exigences du Statut de Rome. “

Concernant la situation en Venezuela II, le procureur de la CPI a informé la délégation de l’état d’avancement de l’évaluation en cours de l’affaire par le bureau du procureur, qui vise à «parvenir à une décision sur la question de savoir s’il existe une base raisonnable de croire que le comportement allégué de la Cour ».

Saab et Ruiz ont évoqué le système judiciaire au Venezuela, au travail de leurs bureaux et «ils ont assuré leur volonté de coopérer dans le cadre du Statut de Rome avec les travaux du Bureau du Procureur. Pour ce faire, le procureur général du Venezuela a invité le procureur Bensouda à se rendre au Venezuela », indique le communiqué de la CPI.

Enfin, le Procureur de la Cour pénale internationale a rappelé que les deux examens (Venezuela I et II) étaient toujours à l’étude en vue de décider d’ouvrir ou non une enquête.

Des détails supplémentaires, y compris les conclusions du Bureau, seront disponibles dans le prochain rapport de fin d’année sur les activités d’examen préliminaire, a noté le CIC.

«Le Bureau attend avec impatience la engagement continu avec le gouvernement du Venezuela et d’autres parties intéressées », a-t-il conclu.

