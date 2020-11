PHILADELPHIE (AP) – L’équipe juridique du président Donald Trump a subi un autre revers après qu’une cour d’appel fédérale de Philadelphie a catégoriquement rejeté sa dernière tentative de contester les résultats des élections dans l’État.

Les avocats de Trump ont annoncé qu’ils feraient appel de la décision devant la Cour suprême malgré la détermination des juges selon laquelle «les allégations de l’équipe de campagne sont sans fondement».

«Des élections libres et régulières sont l’âme de notre démocratie. Les accusations d’injustice sont graves. Mais appeler une élection injuste ne le rend pas ainsi. Les accusations nécessitent des charges spécifiques et ensuite des preuves. Nous n’avons ni l’un ni l’autre ici », a écrit le juge du 3e circuit nommé par Trump, Stephanos Bibas, au nom du panel de trois juges, tous nommés par les présidents républicains.

L’affaire a été portée devant un tribunal inférieur la semaine dernière par l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, qui a insisté pendant cinq heures de plaidoiries sur le fait que l’élection présidentielle de 2020 avait été affectée par une fraude généralisée en Pennsylvanie. Cependant, Giuliani n’a présenté aucune preuve concrète de ses prétentions au tribunal.

Le juge fédéral Batthew Brann avait déclaré que la plainte de l’équipe de campagne était pleine d’erreurs, “comme le monstre de Frankenstein, ils l’ont mise en place de toute façon”, et a refusé à Giuliani le droit de la modifier une deuxième fois.

La cour d’appel du 3e circuit a qualifié toute révision de «futile». Le juge président D. Brooks Smith et le juge Michael Chagares faisaient partie du panel avec Bibas, un ancien professeur de droit à l’Université de Pennsylvanie. La sœur de Trump, la juge Maryanne Trump Barry, a comparu devant le tribunal pendant 20 ans et a pris sa retraite en 2019.

«Ce sont les électeurs, et non les avocats, qui élisent le président. Ce sont les bulletins de vote, et non les écrits, qui décident des élections », a déclaré Bibas dans l’avis, dans lequel la demande de la campagne visant à empêcher l’État de certifier les résultats a également été rejetée, une exigence qui, selon lui, est« étonnante ». .

En fait, les autorités de Pennsylvanie ont annoncé mardi qu’elles avaient certifié leur décompte des voix en faveur du président élu Joe Biden, qui a battu Trump par plus de 80000 voix dans l’État. À l’échelle nationale, Biden et son colistier Kamala Harris ont recueilli près de 80 millions de voix, un record à l’élection présidentielle américaine.

Trump a déclaré qu’il s’attend à ce que la Cour suprême intervienne dans la course comme elle l’a fait en 2000, lorsque sa décision d’arrêter le recomptage en Floride a abouti à la victoire du républicain George W. Bush. Le 5 novembre, le contrôle se poursuivant toujours, Trump a tweeté: “La Cour suprême des États-Unis doit décider!”

Depuis lors, Trump et ses collaborateurs ont souligné que les élections étaient pleines d’irrégularités et ont intenté de nombreuses poursuites pour tenter de bloquer les résultats dans six États cruciaux. Mais ils ont trouvé peu de réceptivité parmi les juges, dont presque tous ont rejeté leurs plaintes concernant la sécurité des bulletins de vote postaux que des millions de personnes utilisaient pour voter à domicile pendant la pandémie COVID-19.