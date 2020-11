4-1: la Cour a défini la situation juridique des juges transférés par le gouvernement de Mauricio Macri. Rosenkrantz a voté contre la dissidence

La Cour suprême de justice a statué que Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi et Germán Castelli continuer dans les postes auxquels ils ont été transférés par le gouvernement de Mauricio Macri jusqu’à ce que de nouveaux concours soient organisés pour définir les juges naturels des tribunaux devenus vacants. La décision, signée ce mardi après une discussion virtuelle animée entre les ministres qui s’est terminée à 11h44, était anticipée hier par Infobae.

Le vote majoritaire est composé de Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti et – simultanément – Elena Highton de Nolasco. Le président de l’instance, Carlos Rosenkrantz, a voté dissident en faveur d’un retour sans restriction des magistrats.

Pour comprendre la portée de la décision, il faut remonter à la direction de Cambiemos, lorsque le président de l’époque, Macri, a ordonné le transfert de ces trois magistrats pour pourvoir les vacances à la Justice fédérale. Après l’arrivée au pouvoir d’Alberto Fernández, la méthodologie a été contestée par le Conseil de la magistrature, qui a ordonné un réexamen des nominations de 10 juges de cette manière. Le processus est allé au Sénat. Bruglia, Bertuzzi et Castelli n’ont pas semblé défendre leurs nominations et le chef de l’Etat a ordonné par décret d’annuler les transferts.

Les juges concernés par la décision présidentielle ont lancé une stratégie juridique comprenant une demande à la Cour suprême de se saisir de la question et de la régler. Dans un premier temps, la plus haute juridiction a permis la discussion du per saltum – une voie exceptionnelle – et a ordonné aux magistrats de poursuivre les accusations contestées jusqu’à ce que la question de fond soit définie. Aujourd’hui, la phrase qui règle la question de fond et met un point définitif au débat était connue.

Dans la pratique, la décision établit que la procédure constitutionnelle doit être engagée pour pourvoir les vacances qui avaient été générées dans la salle I de la Chambre fédérale et au Tribunal oral fédéral 7. Entre-temps, ces postes seront pourvus par Bruglia, Bertuzzi et Castelli, dont les décisions sont valables et qui pourront se présenter pour concourir pour conserver les postes qu’ils occupent actuellement.

Dans son dispositif, l’arrêt déclare l’inconstitutionnalité du Règlement sur la mutation des juges du Conseil de la magistrature approuvé en 2000 et modifié l’année dernière. Et le Congrès national est instamment invité à promulguer une nouvelle loi sur la question.

«Le Conseil de la Magistrature de la Nation favorisera et activera la tenue de concours pour les postes vacants et limitera autant que possible la promotion des nouveaux transferts. Dans le cas des postes occupés par les appelants, il convoquera un nouveau concours spécifique pour pourvoir les deux vacances à la Chambre I de la Chambre nationale des appels fédéraux en matière pénale et correctionnelle », prescrit spécifiquement.

Et il ajoute: «Les magistrats récurrents dans cette affaire, et tous ceux qui occupent temporairement des postes dans la magistrature par mutation, continueront à les exercer et bénéficieront de la garantie de fonction jusqu’au moment où les magistrats qui l’occupent en permanence ont déclaré accusations, après avoir terminé le processus constitutionnel des art. 114 incs. 1er et 2e et 99 inc. 4e, dans toutes ses étapes ».

Bien que ce ne soit pas la décision attendue par les juges, il y a des nouvelles positives pour eux. S’il n’y a pas de revers, Castelli sera membre du Tribunal Oral Fédéral 7 qui jugera Cristina Kirchner. Bruglia et Bertuzzi maintiendront pendant plusieurs mois – cela pourrait même être des années – leurs places dans la salle stratégique I de la Chambre fédérale, où se définissent les causes qui occupent et concernent le plus le pouvoir politique. Dans ce tribunal, par exemple, ils ont validé tout ce qu’a agi feu Claudio Bonadio dans l’affaire des Cahiers.

Le parti au pouvoir, qui contrôle le Conseil de la magistrature et dispose d’une majorité au Sénat, tentera sûrement d’avancer le plus rapidement possible avec la nomination de nouveaux juges dans les tribunaux vacants.

Cette note explique étape par étape comment les juges sont nommés en Argentine.

Les déplacements ont provoqué des rejets dans l’arche de l’opposition et des manifestations malgré la quarantaine des coronavirus. À la mi-septembre, des centaines de personnes ont défilé avec des torches vers les tribunaux sous le slogan «Une lumière pour la République». En outre, une veillée a eu lieu la nuit avant que la Cour ne décide de permettre le traitement du per saltum. Hier soir, il y avait aussi des gens qui ont organisé un sit-in avec des banderoles et des banderoles argentines.

Il y a eu des manifestations et des veillées de soutien aux juges déplacés

Fondamentaux

La décision repose sur trois fondements fondamentaux: la Constitution reconnaît les concours publics comme la seule méthode valable de nomination des juges; Les transferts ne peuvent pas être considérés comme définitifs car l’esprit de la Magna Carta serait violé et la nomination discrétionnaire des juges serait permise dans n’importe quelle région du pays présentant une atteinte grave à l’indépendance et il n’y a jamais eu dans le droit argentin une référence à ces transferts. définitive. La coutume – une source de droit – contraire à la Constitution ne peut jamais générer de droits.

Ces directives techniques d’origine constitutionnelle ont une lecture politique. Au cours de la discussion virtuelle qui s’est tenue ce matin, il est apparu nécessaire d’établir une limite afin que les présidents n’abusent pas du pouvoir de nommer des juges dans des tribunaux auxquels ils n’avaient pas participé. Ils veulent éviter, par exemple, qu’un juge de Mercedes ou de toute autre région du pays soit nommé arbitrairement devant les tribunaux fédéraux ou dans d’autres tribunaux où des affaires sensibles sont traitées pour le pouvoir.

Une partie de la discussion technique a tourné autour d’un accord du tribunal lui-même, qui à l’époque avait validé les transferts. Cependant, les ministres ont maintenant précisé qu’interpréter de telles résolutions isolément est une erreur de droit. “Les acteurs et les accusés ignorent la pyramide juridique et les règles d’interprétation de la loi, considérant celles convenues isolément“, Ils se disputèrent.

«L’accord n ​​° 7/2018 définit les conditions de validité d’un transfert de magistrats des juridictions nationales ordinaires de la Capitale fédérale vers les tribunaux fédéraux basés dans cette ville, mais ne se prononce pas sur la temporalité des nominations résultant de un virement. En d’autres termes: le caractère temporaire assigné à ces transferts entre postes de compétences différentes ne signifie pas que les transferts entre postes de compétences similaires n’étaient pas également transitoires », ont-ils expliqué.

Et ils ont ajouté: “Les décisions convenues 4/19 et 7/18 sont des décisions de surintendance qui ne peuvent être considérées isolément les unes des autres, comme cela se produit lorsqu’il est omis de soutenir que le premier article du n ° 7/2018 convenu indique clairement qu’il est réitéré “La pleine validité de l’accord n ​​° 4/2018”, où il a été répété à plusieurs reprises que le seul moyen d’accéder définitivement à la justice est en conformité avec le mécanisme des art. 114 incs. 1) et 2) et 99 inc. 4e de la norme fondamentale ».

«En bref, d’après ce qui a été dit, il n’y a pas de clause dans le texte du règlement de surintendance qui soutient que les transferts sont définitifs, ni une interprétation extensive de ceux qui peuvent surmonter un test de base de caractère raisonnable. Prétendre que lorsqu’on l’interroge sur la validité des mutations, on a répondu à la validité des nominations, transformer la première en la seconde, équivaut à suggérer que la Constitution peut être amendée par une décision concertée. C’est un raisonnement qui ne résiste pas au moindre examen juridique et implique non seulement de déformer la question et la réponse mais, fondamentalement, sous-estimer cette cour », ont-ils complété.

La Cour a également ajouté un argument qui pourrait être extrapolé à d’autres situations. Il dit qu’il est nécessaire que les comportements soient adaptés à la Constitution, en évitant les coutumes qui s’en écartent pour des raisons de commodité circonstancielle.

«Tolérer, pour une situation spécifique, ce qui n’est pas tolérable en règle générale, consolider juridiquement des situations factuelles, conduit inévitablement à l’anomie (Nino, Carlos,« ​​A country outside the law », Bs As, Emecé, 1993) . Dans tous les précédents susmentionnés, la Cour a dû corriger des pratiques qui s’écartaient de la règle constitutionnelle, bien que cela impliquait de modifier de facto des situations consolidées. Il en va de même dans cette affaire, au-delà du débat extrajudiciaire remonté quel que soit le texte constitutionnel et dont ce tribunal est resté inconscient », a-t-il conclu.

Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi et Germán Castelli

L’avenir de Bruglia, Bertuzzi et Castelli

Les juges Bruglia et Bertuzzi conserveront leurs fonctions actuelles “pas définitivement”. Jusqu’à ce que la couverture des postes vacants soit réglée conformément à la procédure constitutionnelle, les juges transférés resteront dans leurs fonctions et bénéficieront de la garantie constitutionnelle d’occupation. Ils ne devraient pas retourner devant leurs juridictions d’origine, car les mutations aux postes qu’ils occupent sont légitimes en tant que telles.

«De cette manière, suite aux précédents de cette Cour, on évite une situation d’incertitude juridictionnelle avec des conséquences qui pourraient se traduire non seulement par l’impunité – ou le risque d’une telle – dans la poursuite de crimes extrêmement graves qui ont mérité leurs interventions ou qui les méritent. à l’avenir, mais aussi en violation des garanties à l’égard des personnes acquittées ou licenciées », ont ajouté les ministres.

Le tribunal a également demandé au Conseil de la magistrature d’analyser «avec une grande prudence» les situations existantes et d’éviter ou de suspendre la promotion de nouveaux transferts.

