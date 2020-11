L’administration du président Donald Trump effectuera mardi une dernière tentative devant la Cour suprême américaine pour démolir le programme de santé “Obamacare”, qui pourrait annuler l’assurance maladie de millions de personnes en pleine pandémie.

Monde de Miami/ El Nuevo Herald

La cour supérieure entendra les arguments de l’exécutif sur la constitutionnalité de la loi ACA, approuvée en 2010 et en vertu de laquelle le gouvernement du président de l’époque Barack Obama a cherché à étendre l’assurance maladie aux personnes qui n’en avaient pas les moyens.

Depuis son entrée en fonction en 2017, Trump a cherché à détruire l’ACA, en érodant d’abord l’une de ses dispositions clés, puis en cherchant à l’annuler entièrement, soutenant une poursuite à cet effet du Texas et de plusieurs autres États dirigés par les républicains.

Après que les tribunaux et les cours d’appel se sont rangés du côté du Texas, l’affaire a été portée en appel plus tôt cette année devant les neuf juges de la Cour suprême par la Californie et d’autres États qui soutiennent l’ACA.

Depuis 2017, Trump a nommé trois juges conservateurs à la Cour suprême, ce qui pourrait suffire à abroger l’ACA. Mais sa victoire finale pourrait être Pyrrhique.

Plus de 20 millions d’Américains sont assurés par la loi, y compris les adultes pauvres qui ont accédé au programme Medicare, qui n’est normalement ouvert qu’aux retraités de plus de 65 ans; les jeunes de 26 ans et moins qui sont couverts par l’ACA via l’assurance de leurs parents; et les personnes dont les conditions médicales préexistantes ont conduit à leur refus de bénéficier d’une assurance maladie commerciale.

Si cela se produit, l’annulation de la loi interviendra lorsque les États-Unis auront dépassé les 10 millions de cas de covid-19 et continueront d’être, de loin, le pays le plus touché par la pandémie en termes absolus.

Trump n’a pas encore proposé d’alternatives qui couvriraient ceux qui perdraient leur assurance si l’ACA était abolie.

“Obamacare sera remplacé par une alternative BEAUCOUP meilleure et BEAUCOUP moins chère si elle est annulée par la Cour suprême”, a tweeté le président en septembre.

– L’accent mis sur Barrett –

L’audience de mardi aura lieu une semaine après l’élection au cours de laquelle Trump a été battu par le démocrate Joe Biden.

Biden était le vice-président d’Obama lors de la création de l’ACA et il a promis de l’améliorer.

Bien que l’émission se soit avérée populaire, elle est menacée pour des raisons juridiques techniques dans une Cour suprême qui a viré considérablement à droite depuis l’arrivée au pouvoir de Trump.

En 2012, le tribunal avait approuvé, par 5 voix contre 4, la constitutionnalité de la loi.

Le juge en chef John Roberts, un conservateur modéré, s’est rangé du côté des quatre libéraux pour trancher l’affaire.

Mais depuis lors, Trump a nommé trois nouveaux magistrats, tous conservateurs, qui sont désormais au nombre de six sur les neuf membres du corps. Même sans le vote de Roberts, ils gagneraient par cinq contre quatre.

Tous les regards seront tournés vers la nouvelle membre de la Cour, Amy Coney Barrett, dont la nomination Trump s’est empressée de passer en octobre dans le but d’intervenir dans le contentieux électoral et dans le cas de l’ACA.

Alors qu’il était encore professeur de droit, en 2012, Barrett a critiqué la défense de la loi par Roberts.

En octobre, les démocrates l’ont interrogée de manière intensive lors de ses auditions de confirmation au Sénat sur sa vision du programme et les espoirs que Trump avait placés sur elle.

“Je ne suis pas hostile à l’ACA”, a-t-il déclaré. «Je n’ai fait de promesses à personne. Je n’ai pas de programme », a-t-il ajouté.

Quelle que soit la décision du tribunal, sa décision ne sera probablement connue que l’année prochaine, peut-être après le départ de Trump et la prise de fonction de Biden le 20 janvier.