La Cour suprême de justice des États-Unis a rejeté vendredi la demande du Texas d’ignorer les résultats électoraux qui ont donné la victoire au démocrate Joe Biden et que c’était le plus grand espoir du président Donald Trump.

Ses neuf membres, dont trois nommés par le président républicain, ont conclu que Le Texas n’avait pas le droit de s’ingérer dans l’organisation d’élections dans d’autres États.

Le procès du Texas contre quatre États clés lors des élections du 3 novembre visait à renverser le vote pour les territoires dans lesquels Biden a gagné par une marge étroite et a contribué à assurer sa victoire: Michigan, Géorgie, Pennsylvanie et Wisconsin.

Les magistrats ont rejeté la demande par une brève ordonnance, qui avait été déposée comme autorisé dans certains cas de litige entre États en vertu d’une doctrine juridique appelée «juridiction d’origine». Mais l’ordonnance indique que le Texas n’a pas la capacité juridique de déposer une réclamation.

“Le Texas n’a pas démontré un intérêt juridiquement reconnaissable dans la manière dont un autre État conduit ses élections”, a assuré la cour.

L’affaire a été présentée mardi dernier par le Le procureur général républicain du Texas, un allié de Trump, qui à son tour a déposé une requête mercredi pour intervenir et devenir plaignant.

De leur côté, les quatre Etats ont demandé jeudi aux juges de rejeter le procès, s’assurer qu’il n’avait aucune base factuelle ou légale. Ces quatre territoires ont suffisamment de poids pour que, si leurs résultats étaient annulés, ils empêcheraient le démocrate d’atteindre l’obstacle du collège électoral de 270 voix.

“C’est le grand!“Avait déclaré le président Trump, après avoir subi plusieurs revers avec d’autres revendications électorales devant la justice. Sur Twitter, il a insisté: «Il existe des preuves massives de fraude généralisée dans les quatre États (et plus) cités dans le procès au Texas. Regardez toutes les bandes et les affidavits! “

Les 538 électeurs du collège électoral doivent officiellement désigner le vainqueur de l’élection le 14 décembre, mais le procureur général du Texas, Ken Paxton avait demandé à la Cour suprême de geler rapidement le processus. En l’absence d’intervention du tribunal, a noté le procès de Paxton, confirmant que la victoire de Biden se traduira par “entacher les élections et l’avenir des élections libres”.

Le Texas a affirmé que les résultats dans les quatre États cités étaient “inconstitutionnels” en raison de la utilisation intensive de bulletins de vote par correspondance «propices à la fraude» pendant la pandémie régnante de coronavirus.

Cependant, Il n’a offert aucune preuve de fraude significative et n’a pas contesté l’utilisation de bulletins de vote par correspondance dans les États que Trump a gagnés. Le procès a cité de nombreux exemples présumés de fraude potentielle déjà rejetés à plusieurs reprises par les tribunaux dans des dizaines d’affaires soulevées par la campagne Trump.

Le procès a été considéré comme audacieux et à peine juridiquement valable, étant donné qu’aucun État n’a le droit légal d’interférer dans les processus électoraux d’un autre.. Les responsables des quatre États, républicains et démocrates, avaient déclaré que ces allégations étaient sans fondement et que leurs élections avaient été décidées équitablement.

Pour le moment, Il ne fait aucun doute que Biden a remporté la présidence et compte 306 votes électoraux à confirmer le 14 décembre, contre 232 pour Trump.

