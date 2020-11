Le président Alberto Fernandez avec la juge Elena Highton de Nolasco

Avec les heures comptées, trois réunions par semaine et fonctionnant contre la montre pour arriver au 18 novembre avec tout prêt, la commission de juristes qui a armé Alberto Fernandez il a été laissé sans écouter le Cour suprême de justice. La décision d’inviter les ministres de la plus haute cour était le ressort exclusif du chef de l’Etat, mais au milieu de rebondissements, la convocation n’a jamais atteint le quatrième étage du palais des tribunaux. “Le thème de par saltum tout arrêté. Il était impossible de les inviter au milieu de cette discussion et maintenant il n’y a plus de temps“, Admis à Infobae une source liée à la Casa Rosada.

C’est qu’en dix jours le mandat expire pour que la commission termine ses 90 jours de travail où elle “cuisinait” les différentes propositions sur la Cour suprême, le ministère public, le Conseil de la magistrature, le procès par jury au niveau national et le transfert de la justice pénale nationale sur l’orbite de la ville.

Deux membres de la commission centralisent la rédaction de ce qui a déjà été convenu, mais il reste des questions spécifiques à définir. Par exemple, la décision de traiter ou non nombre de membres de la Cour suprême, ils ont admis Infobae les sources consultées. Certains de ses membres, avant de venir à la commission, avaient déjà exprimé leur opinion dans des livres ou des entretiens sur leur idée d’élargir la Cour. Cependant, dès la création du gouvernement, la commission a insisté sur le fait que la question n’était pas actuellement au centre du débat. Ce que le président leur a rapidement demandé, c’était une proposition sur «la sélection des membres, les critères de diversité des sexes et de représentation fédérale». La question du genre et de la fédéralisation sera une recommandation clé que ces experts feront sur chacune des questions dont ils devront se prononcer.

Comme déjà publié dans les opportunités précédentes Infobae, oui il est clair que la commission cherche régler le fonctionnement “280”, la relation avec l’article du Code de procédure civile qui donne à la Cour suprême le pouvoir de rejeter une demande sans avoir à donner d’explications. Dans le monde judiciaire, c’est ce qu’on appelle la «planche» et cela cause un malaise chez les défenseurs et les procureurs parce qu’ils ne comprennent même pas pourquoi on leur a dit non; et même chez les juges, car parfois – ils l’admettent – ils ne savent même pas très bien ce qu’ils doivent résoudre après 280. L’une des propositions est d’établir une série de motifs pour que l’application de cette ressource apparaisse plus indicative.

D’autre part, l’une des idées sur lesquelles la commission travaille est de créer un tribunal intermédiaire pour canaliser la plupart des demandes d’arbitraire qui parviennent à la Cour. Cependant, ce n’est pas une idée fermée et les avis sont partagés, ils ont révélé à Infobae les sources consultées. Parmi ceux qui soutiennent l’idée d’un tribunal avant la Cour, il y a ceux qui sont en faveur d’une sorte de cassation non pénale, mais qui n’aurait de portée qu’au niveau de la justice nationale. Une autre option est que le tribunal peut également réviser les décisions des tribunaux provinciaux. Précisément comme le sujet est complexe, il n’y a pas encore de définitions.

Il convient de rappeler que la commission est composée d’avocats Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra et Marisa Herrera, ainsi que les juges de différents tribunaux du pays Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) et Omar Palermo (Mendoza), ainsi que l’ancien juge espagnol Enrique Bacigalupo, coordonné par l’avocat et fonctionnaire Fabián Musso.

Le président argentin, Alberto Fernández, a annoncé le projet de loi de réforme du système judiciaire et l’a présenté au conseil consultatif de juristes (Présidence via .).

Le «Conseil consultatif pour le renforcement du pouvoir judiciaire et du ministère public dans le cadre de la Présidence de la Nation» a été présenté en société le 29 juillet à la Casa Rosada, lorsque Alberto Fernández a annoncé l’envoi de son projet de réforme judiciaire à la Congrès. Les invitations à cet événement ont atteint le quatrième étage des tribunaux, mais quatre des cinq membres de la Cour ont décidé de ne pas y aller. Le seul qui a assisté était Elena Highton, brisant l’isolement imposé par l’arrivée de la pandémie.

Cette semaine, alors que la Cour suprême a défini que les transferts ne sont pas permanents mais en même temps elle a temporairement laissé les juges de la Chambre fédérale Leopoldo Bruglia et Pablo Bertuzzi, Fernández a exigé que la Chambre des députés «daigne» s’occuper du projet qui a déjà été approuvé au Sénat, avec des ajustements au texte original et la création de plus d’un millier de postes.

Mais la décision de la Cour suprême d’accepter le per saltum demandé par les juges Bruglia, Bertuzzi et Germán Castelli pour revoir la décision qui avait été lancée par le conseil au pouvoir de la magistrature à ce moment-là a disloqué le président lui-même, qui était celui qui avait activer les invitations de la Cour à donner son avis en commission.

Il y avait des rebondissements et même des messages contradictoires. Mais finalement l’invitation à la Cour a été désactivée. Plusieurs des commissaires, qui avaient eu du mal à écouter la Cour, étaient déçus que l’initiative n’ait jamais vu le jour. D’autant que dans la première phase de l’opération ils ont vu défiler les différents protagonistes et faiseurs d’opinion des domaines sur lesquels ils vont proposer des modifications.

Là, ils étaient présents du procureur par intérim Eduardo Casal (également surpris par le peu de temps qu’il lui a fallu pour parler) et le défenseur général Stella Maris Martinez à la tête du Conseil de la magistrature Alberto Lugones et le représentant du syndicat judiciaire Julio Piumato, à travers l’Association des magistrats, l’Association argentine du procès par jury ou l’Académie des sciences morales et sociales, entre autres. Le propriétaire des grands-mères de la Plaza de Mayo a même été invité Stèle de Carlotto et le représentant de la ligne fondatrice Mothers “Taty” Almeyda.

Les membres de la Cour suprême lors de la comparution de la ministre de la Justice Marcela Losardo en décembre dernier

Mais, contrairement à tous ceux qui ont zoomé sur la commission, Ils ont quitté la Cour pour la dernière fois (car c’était la dernière question à débattre) et l’invitation devait venir de la Casa Rosada. En plein milieu du climat politique engendré par la question des transferts. «Dans la commission il n’y aurait pas eu ce qu’ils auraient voulu, mais tout le monde a compris», disent ceux qui sont au courant de ce qui se passe chez les juristes.

A ce moment, un nouveau jour vient de s’ajouter aux réunions qui se tenaient les mardis et samedis: les vendredis. Parce que? “Pour arriver avec tout.” Les membres du comité consultatif cherchent à garder des secrets sur ce qu’ils ont mis en place afin que rien ne s’échappe jusqu’à ce qu’ils aient fini de rassembler toutes les suggestions.

Comme indiqué à Infobae Les sources, comme le texte préparé par la commission, sont à la disposition du Président afin qu’il puisse décider quoi en faire, Il n’est pas exclu que le Président le transmette à la Cour suprême pour consultation, afin que la plus haute juridiction puisse ainsi rapprocher ses considérations. Ce serait une manière d’amender l’absence d’invitations à la commission qui réfléchit à sa réforme.

Continuer à lire

En silence, la commission de juristes d’Alberto Fernández avance dans les propositions de réforme de la Cour suprême

Qui sont les juristes convoqués par Alberto Fernández pour analyser la réforme de la Cour suprême