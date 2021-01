La Cour suprême des États-Unis à Washington, DC, États-Unis, le mardi 29 décembre 2020. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a bloqué une tentative des démocrates de forcer une action rapide sur l’augmentation des paiements de relance directs à 2000 $ malgré les demandes du président Donald Trump pour le changement. Photographe: Ting Shen / Bloomberg

(Bloomberg) – La Cour suprême des États-Unis a ordonné un nouveau regard sur les condamnations de quatre hommes, dont l’ancien «roi de l’intelligence politique» David Blaszczak, dans une affaire de délit d’initié impliquant un stratagème visant à tirer profit des secrets du gouvernement.

Annulant une décision de la cour d’appel fédérale qui avait abaissé la barre pour intenter des affaires de délit d’initié, les juges ont ordonné un réexamen à la lumière de leur décision du 7 mai dans l’affaire dite Bridgegate.

Cette décision, qui a annulé les condamnations de deux responsables du New Jersey dans un scandale de fermeture de voie impliquant le pont George Washington, était centrée sur des questions connexes concernant la portée des lois fédérales sur la fraude.

Blaszczak, consultant à Washington et ancien responsable de l’assurance-maladie, a été condamné à un an de prison après avoir été reconnu coupable en 2018 d’avoir donné un préavis à deux fonds spéculatifs sur les modifications des taux de remboursement du gouvernement. Un jury fédéral a conclu qu’il avait fourni aux clients des conseils qu’il avait recueillis auprès d’anciens collègues qui étaient encore au gouvernement.

La Cour suprême a également ordonné un nouveau regard sur les condamnations de Christopher Worrall, qui était l’ami et la source de Blaszczak au sein du gouvernement, et de Robert Olan et Theodore Huber, qui étaient à l’époque partenaires de Deerfield Management, qui échangeaient sur les pourboires. Chacun avait été condamné à au moins 20 mois de prison.

Les hommes ont été reconnus coupables de fraude électronique et de conversion de biens du gouvernement, et tous sauf Worrall ont également été condamnés pour délit d’initié. Dans leurs appels, ils ont fait valoir que les informations sur un projet de règlement gouvernemental ne sont pas le type de «bien» visé par les lois sur la fraude en cause dans l’affaire.

Dans l’affaire Bridgegate, le tribunal a déclaré à l’unanimité qu’un plan visant à réaligner les voies de péage menant au pont ne constituait pas un effort pour prendre la propriété du gouvernement.

Le procès Blaszczak a fourni un aperçu des activités de renseignement politique dans la capitale nationale, montrant comment d’anciens responsables gouvernementaux peuvent tirer parti des relations avec d’anciens collègues pour donner aux clients investisseurs un aperçu des mesures réglementaires susceptibles de faire bouger le marché.

Les affaires sont Olan c. États-Unis, 20-306, et Blaszczak c. États-Unis, 20-5649.