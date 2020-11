. / EPA / KELLY BARNES / Archives

Sydney (Australie), 13 novembre . .- La crise climatique prolongera la saison des incendies dans le sud et l’est de l’Australie au cours des prochaines décennies, qui a subi l’année dernière les incendies de forêt les plus graves de ces dernières décennies, selon un rapport Publié ce vendredi.

Le rapport semestriel “L’état du climat 2020”, préparé par le Bureau de météorologie et l’agence scientifique gouvernementale (CSIRO), indique que la crise climatique va également acidifier les eaux océaniques, détruire les zones côtières en raison de l’élévation du niveau de la mer et augmenter vous les avez suivis, entre autres problèmes.

Le CSIRO déclare que l’augmentation de température en Australie comprise entre 0,24 et 1,44 degrés depuis 1910, année où les variations climatiques ont commencé à être enregistrées, a sérieusement aggravé les conditions climatiques qui aggravent les incendies dans le pays depuis le seconde moitié du siècle dernier.

Jaci Brown, directrice du CSIRO Climate Center, a déclaré au réseau local ABC que cette décennie a été très chaude, mais que celles à venir dans les cent prochaines années seront encore plus chaudes.

Le rapport a été publié un an après les incendies dits de «Black Summer», l’un des plus longs et des plus graves des dernières décennies dans le pays, qui ont tué 33 personnes et 3 milliards d’animaux.

Entre septembre de l’année dernière et mars, les incendies de forêt ont également calciné plus de 24 millions d’hectares de terres et quelque 3 000 habitations.

Le rapport “State of the Climate 2020” avertit également que les océans australiens “s’acidifient et se réchauffent d’un degré depuis 1910, contribuant à des vagues de chaleur marines plus durables et plus fréquentes”.

Cette année, les coraux de la Grande Barrière de Corail d’Australie ont de nouveau subi un blanchissement, à la suite d’événements de blanchiment consécutifs similaires en 2016 et 2017.

L’organe scientifique recommande la mise en place de plans d’adaptation au changement climatique en Australie et souligne qu’une réduction des émissions polluantes dans le monde réduirait les risques pour la planète.

L’Australie, dont le gouvernement s’est engagé à utiliser le charbon et le gaz comme moteurs de la reprise économique après la pandémie du COVID-19, s’est engagée à réduire ses émissions polluantes d’au moins 26% d’ici 2030, par rapport à 2005, selon le L’Accord de Paris, même si l’on pense qu’il n’atteindra cet objectif que s’il ajoute les crédits carbone qu’il porte sur des engagements antérieurs.

Le gouvernement conservateur du Premier ministre australien Scott Morrison est critiqué par l’opposition et les écologistes pour ne pas s’être engagé à zéro émission d’ici 2050, malgré le fait que plusieurs régions ont déjà pris des mesures pour atteindre cet objectif en promouvant les sources d’énergie. production d’électricité avec une énergie propre.