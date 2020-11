DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Le sommet du Groupe des 20 plus grandes économies du monde a commencé samedi par divers appels des dirigeants les plus puissants du monde à élaborer une stratégie commune pour aller de l’avant à un moment où la pandémie de coronavirus éclipsait leur réunion cette année après l’avoir transformée de rencontres personnelles en une congrégation virtuelle de discours et de déclarations.

La pandémie qui a fait plus de 1,37 million de vies dans le monde offre au G20 l’occasion de montrer comment ce type de groupements peut rendre la coopération internationale viable pour faire face à des crises de cette ampleur, même si elle révèle également ses lacunes.

“Nous avons le devoir de relever ce défi ensemble lors de ce sommet et d’offrir un message fort d’espoir et de tranquillité”, a déclaré le roi Salmane d’Arabie saoudite, le pays qui accueille l’événement et cette année, dans son discours d’ouverture. la présidence du G20.

Alors que les pays du G20 ont contribué des milliards de dollars au développement d’un vaccin contre le coronavirus, ils se sont également concentrés principalement sur la sécurisation de leur propre approvisionnement en vaccins. Des pays comme la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne – tous les États membres du G20 – ont négocié directement avec les sociétés pharmaceutiques pour que des millions de doses leur soient livrées, ce qui signifie que la grande majorité de l’approvisionnement mondial en vaccins pour l’année prochaine est déjà réservée.

Le président américain Donald Trump a souligné les actions de son pays pour faire face au coronavirus et reconstruire l’économie, ainsi que son travail sur les vaccins, qui devraient être disponibles prochainement, selon l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh. McEnany. Pourtant, Trump n’a pas semblé reconnaître le triomphe de Joe Biden lors de l’élection présidentielle de ce mois-ci.

“Ce fut un grand honneur de travailler avec vous et j’ai hâte de travailler à nouveau avec vous pendant longtemps”, a déclaré Trump, selon l’audio obtenu par The Guardian. Le South China Morning Post a publié des déclarations similaires.

Un jour avant le sommet, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que malgré 10 milliards de dollars investis pour développer des vaccins, des diagnostics et des thérapies, 28 milliards de dollars supplémentaires sont nécessaires pour la fabrication, l’approvisionnement et la livraison, tous à grande échelle, des vaccins COVID-19 dans le monde.

Guterres a proposé que davantage de pays du G20 rejoignent COVAX, une initiative internationale visant à distribuer les vaccins COVID-19 dans le monde entier. Les États-Unis ont refusé de rejoindre l’administration Trump.

La pandémie a eu de profondes répercussions économiques dans les pays en développement et a plongé des millions de personnes dans l’extrême pauvreté. Il a également affecté les pays les plus riches du monde et neuf pays du G20 sont parmi ceux qui accumulent le plus de cas de COVID-19 dans le monde.

Les États-Unis arrivent en tête de liste, suivis de l’Inde, du Brésil, de la France, de la Russie, de l’Espagne, de la Grande-Bretagne, de l’Argentine et de l’Italie, selon le compte rendu de l’Université Johns Hopkins.

Trois dirigeants des pays du G20 participant au sommet ont été infectés par un coronavirus: le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président brésilien Jair Bolsonaro et Trump.

Le virus ne montre aucun signe de ralentissement et les grandes villes des États-Unis et d’Europe ont rétabli les verrouillages et les couvre-feux. L’Organisation mondiale de la santé s’assure qu’un plus grand nombre de cas de COVID-19 ont été signalés au cours des quatre dernières semaines qu’au cours des six premiers mois de la pandémie.

Selon l’Organisation internationale du travail, l’équivalent de 225 millions d’emplois à temps plein ont été perdus dans les pays du G20 au cours du seul troisième trimestre de l’année.

Ensemble, les pays membres du G20 représentent 85% de la production économique mondiale et les trois quarts du commerce international.

Signe des temps modernes, la photo de groupe traditionnelle des dirigeants au sommet a été conçue numériquement et superposée à l’image d’un site historique à la périphérie de la capitale saoudienne, Riyad, où le sommet aurait eu lieu autrement.

“Nous avons le devoir de relever ce défi ensemble lors de ce sommet et d’offrir un message fort d’espoir et de tranquillité”, a déclaré le roi Salmane d’Arabie saoudite, le pays qui accueille l’événement et cette année, dans son discours d’ouverture. la présidence du G20.

“La pandémie du COVID-19 a été une crise sans précédent qui a affecté le monde en peu de temps, causant des pertes sociales et économiques dans le monde entier”, a déclaré le monarque saoudien, qui a convoqué en mars une réunion d’urgence du G20, à un moment où le virus se propageait de manière alarmante dans le monde.

___

Les journalistes d’Associated Press Danica Kirka à Londres; Tia Goldenberg, à Jérusalem, et Deb Riechmann, à Washington, ont contribué à ce rapport.