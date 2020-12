Message de Noël de la reine Elizabeth

La reine d’Angleterre, Elizabeth II, a axé son discours de Noël annuel sur la louange du personnel de santé et l’envoi d’un message d’encouragement et de soutien aux personnes touchées par la pandémie COVID-19. Le monarque s’est adressé à la nation comme d’habitude chaque 25 décembre se souvenir d’une année qui a «éloigné l’agent, mais qui nous a aidés à nous rapprocher».

“Ma famille et moi avons été inspirées par les histoires de personnes qui ont fait du bénévolat dans leurs communautés, aidant les plus démunisElizabeth II a déclaré dans son discours annuel, prononcé depuis le palais de Windsor.

«Au Royaume-Uni et dans le monde entier, les gens ont été capables de faire face aux défis et aux difficultés de cette année et cela me remplit de fierté. Je tiens à remercier en particulier les jeunes pour le rôle qu’ils ont joué“Il ajouta.

La reine a généralement une variété de photos de famille personnelles sur son bureau pendant son discours, mais cette année, elle n’en avait qu’une: une photo de son mari, le prince Philip, de sa collection privée.

Contrairement aux années précédentes, la reine de 94 ans n’a mis en évidence aucune donnée personnelle de l’année écoulée, comme le départ du prince Harry et Meghan Markle de la vie royale ou le mariage de sa petite-fille, la princesse Beatrix. . Au lieu de cela, il a appelé à l’espoir et à l’unité face à des épreuves extrêmes..

Ce Noël sera le premier depuis près de quatre décennies qu’Elizabeth II ne passera pas dans sa résidence de Sandringham, comme d’habitude, Au lieu de cela, il restera au château de Windsor, avec le duc d’Édimbourg, comme il le fait depuis le déclenchement de la pandémie..

La monarque n’a pas pu se réunir avec le reste de sa famille en raison des restrictions qui existent au Royaume-Uni et qui maintiennent une grande partie du pays pratiquement confinée.

Face à cette circonstance, Isabel s’est souvenue de toutes les personnes qui, pour une raison ou une autre, ont perdu un être cher ces derniers mois ou qui passent ces dates seules.

“Pour beaucoup, cette période de l’année sera teintée de tristesse. Certains pleureront la perte de leurs proches, tandis que d’autres regretteront leurs amis et leur famille en s’éloignant d’eux pour leur sécurité, alors que la seule chose que nous voulons vraiment tous en ce moment est un câlin ou une poignée de main. “, il prétendait. «Si vous êtes l’un d’entre eux», a-t-il dit, «je veux que vous sachiez que vous n’êtes pas seul et que mes condoléances et mes prières sont avec vous.

Elizabeth II a également souligné le travail effectué par les agents de santé pendant la pandémie et comment ils ont contribué à atténuer les effets de la maladie, en particulier en se souvenant des infirmières.

«Cette année, nous avons célébré la Journée internationale des infirmières, en l’honneur du 200e anniversaire de la naissance de Florence Nightingale. Ces pionniers, ainsi que Mary Seacole, ont allumé une lueur d’espoir dans le monde“, Il expliqua.

«Aujourd’hui, nos travailleurs de première ligne continuent d’alimenter cette flamme pour nous, soutenant les incroyables réalisations de la science moderne, et nous leur devons beaucoup. Nous continuons à être inspirés par la gratitude et la gentillesse des étrangers, même les nuits les plus sombres. Il y a de l’espoir que nous reviendrons à nouveau », a-t-il ajouté.

Le message d’aujourd’hui marque la troisième fois que la reine doit s’adresser à la nation cette année, ce qui est exceptionnel, après s’être déjà prononcée en avril, au pic de la pandémie, et en mai, à l’occasion de l’anniversaire de la victoire de les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.

