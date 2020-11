La crise du multilatéralisme, avec la concurrence entre les États-Unis et la Chine en arrière-plan, et la moindre impulsion des dirigeants actuels de l’UE et du Mercosur expliquent les difficultés de mise en œuvre de l’accord entre ces deux derniers blocs, selon les analystes. . / EPA / CLEMENS BILAN / Archives

Madrid, 17 nov . .- La crise du multilatéralisme, avec la concurrence entre les États-Unis et la Chine en arrière-plan, et la moindre poussée des dirigeants actuels de l’UE et du Mercosur expliquent les difficultés à faire avancer l’accord entre ces deux derniers blocs, selon les analystes.

Le pacte entre l’UE et le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), conclu en 2019 après vingt ans de négociations, n’a pas encore été ratifié, bien que la France, les Pays-Bas et l’Autriche, critiques de la politique environnementale brésilienne, menacent de le rejeter.

Le contexte international ne permet pas de surmonter les obstacles à un «mauvais moment pour le libre-échange», comme le souligne à Efe Anna Ayuso, experte au Centre des affaires internationales de Barcelone (Cidob).

Le système multilatéral que représente l’Organisation mondiale du commerce a été durement remis en question par les États-Unis sous la présidence de Donald Trump, au milieu de sa tendance au protectionnisme et au retrait des pays, qui peut être accentuée par la crise des coronavirus.

POSTES PROTECTIONNISTES

Ayuso estime que l’UE a manifesté “un type de protectionnisme qui repose sur la protection de l’environnement”, en particulier en Amazonie brésilienne.

Il soutient que l’accord UE-Mercosur reflète déjà l’engagement de se conformer à l’accord de Paris contre le changement climatique, auquel s’ajoute une annexe qui établit des mécanismes de surveillance, comme l’exigent les écologistes.

“L’Amérique latine maintient cette fenêtre d’opportunité (en faveur du traité)” et “l’Europe ne peut pas se permettre” de reculer, estime le spécialiste.

Non seulement à cause d’un problème d’image ou pour défendre le multilatéralisme, mais aussi parce que l’UE lui permettrait de renforcer ses liens dans une région où les États-Unis maintiennent une forte influence et où la Chine «mange une grande partie du gâteau».

COMPÉTITION COMMERCIALE

Pour le professeur émérite d’économie et de finance de l’école de commerce Esade Roberto Tornabell, la Chine gagnera des positions si l’UE “se retire” du Mercosur, ce qui pourrait également profiter à d’autres concurrents d’Asie-Pacifique comme l’Inde ou l’Indonésie.

«Dans le monde, seule l’Amérique latine reste un grand fournisseur agricole», souligne Tornabell, qui estime que derrière les réticences de pays comme la France se cache la volonté de protéger leurs agriculteurs des importations de produits agricoles, il propose donc d’accorder indemnisation de ceux qui sont lésés.

L’universitaire défend les derniers accords commerciaux signés par l’UE avec des pays comme le Japon ou le Canada, contrairement aux tensions provoquées par les tarifs imposés par Washington sur les produits européens à la suite des litiges Boeing-Airbus et des négociations difficiles sur le Brexit.

FAIBLESSE DU PARTENAIRE

À l’affaiblissement du système multilatéral s’ajoute celui de l’UE elle-même en raison de ses fractures internes et de sa moindre relation avec les États-Unis, selon Ignacio Bartesaghi, doyen de la faculté des sciences commerciales de l’Université catholique d’Uruguay.

N’oubliez pas que l’accord entre l’UE et le Mercosur était motivé par les “intérêts géopolitiques” des deux côtés, bien qu’il souffre aujourd’hui d’un manque de leadership.

Si les anciens présidents Mauricio Macri (Argentine) et Michel Temer (Brésil) ont avancé pour ouvrir de nouveaux marchés après la précédente crise économique, leurs successeurs en fonction, Alberto Fernández et Jair Bolsonaro, n’ont pas vu la même chose.

L’Argentine, en proie à de graves problèmes économiques, a choisi de renforcer ses liens avec la Chine ces dernières années et le Brésil vient de signer de nouveaux accords de facilitation des échanges avec les États-Unis, tout en continuant d’allouer un tiers de ses exportations au marché chinois.

Bartesaghi manque également de leadership européen maintenant que la chancelière allemande Angela Merkel “est en voie de sortir” et que le président français Emmanuel Macron est sous “pression interne”.

VISION À LONG TERME

L’accord, au-delà des enjeux économiques ou standards, obéit – à son avis – à “un pari géopolitique avec un grand différentiel par rapport aux Etats-Unis et à la Chine” dans un contexte de forte concurrence.

Bartesaghi précise que “le monde a changé trois fois en vingt ans et les bénéfices du pacte dans lequel on le pensait n’ont pas à voir avec les impacts du présent”.

Selon l’analyste, son entrée en vigueur signifierait un saut dans la coopération, générer des bonnes pratiques, améliorer l’image du Mercosur en l’associant à l’Europe et doter l’UE d’un instrument pour faire progresser les investissements et les politiques à moyen et long terme.

Le chercheur de l’Université de Buenos Aires Damián Paikin souligne que le pacte est, pour le Mercosur, “une opportunité de se relocaliser sur l’axe atlantique”, après des années d’influence chinoise croissante dans la région.

Il précise que le coronavirus a provoqué une forte baisse du commerce interrégional et une dépendance encore plus grande de la Chine, qui s’est rétablie et continue d’importer du soja argentin et brésilien.

“Le changement global semble assez clair: soit un accord est trouvé entre les puissances de l’UE et les Etats-Unis où les autres acteurs peuvent participer, soit d’autres alternatives comme le modèle proposé par la Chine vont être développées”, précise Paikin.

